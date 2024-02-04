В сети стали вирусными кадры, как мужчина в аэропорту разбивает чемоданчик. Людям стало интересно, какая же предыстория. Как оказалось, это была не вспышка эмоций, а – взвешенное решение.

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Для чего мужчина разбил чемоданчик

Путешественник стал жертвой этого аэропортового "проклятия", когда дома кажется, что с багажом – вроде бы все хорошо, а во время проверки выясняется: ручная кладь – слишком большая.

Во время регистрации бедный путешественник даже не смог втиснуть свой чемоданчик в ящик для измерения габаритов багажа. В то же время мужчина не сдавался. Слишком уж не хотелось платить дополнительный сбор.

Поэтому путешественник решил пойти в ва-банк и просто немного "подкорректировать" чемоданчик. Для этого он начал отбивать его колеса и разламывать на куски телескопическую ручку. В конце концов, мужчина просто оторвал от чемодана несколько кусков.

Как мужчина бил свой чемоданчик: смотрите видео

Усилия принесли результаты. В конце концов, мужчина втиснул чемодан в измеритель.

Видео, опубликовано в тиктоке, собрало миллионы просмотров и тысячи комментариев от шокированных зрителей. Одни хвалят мужчину за смекалку и "взлом системы". Другие считают, что такой поступок – унизительный, а купить новый чемоданчик будет стоить дороже, чем удалось сэкономить.