Минимальная зарплата в Польше в 2024 году: сколько смогут зарабатывать украинцы

В Польше со следующего года запланирован очередной рост минимальной зарплаты. Сумма самого малого оклада в стране увеличивается систематически.

В Польше сейчас проживает почти миллион украинцев, получивших временную защиту. Этот статус полностью открыл для беженцев рынок труда на равных условиях с поляками. То есть, уровень минимальной зарплаты в Польше повышается и для украинских работников. Сколько они смогут зарабатывать в 2024 году – далее в материале.

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Что известно о повышении минималки в Польше:

С 1 января минимальная зарплата в Польше для тех, кто устроен на работу по трудовому договору, составит 4 242 злотых брутто (36 353 гривны);

(36 353 гривны); А с 1 июля 2024 года сумма увеличится до 4 300 злотых брутто (36 850 гривен).

Для работников, получающих почасовую оплату, минимальная ставка вырастет до 27,7 злотых брутто (237 гривен), а с 1 июля 2024 года – до 28,1 злотых брутто (240 гривен).

"‎На руки" получается несколько меньшая сумма после всех отчислений. Чистый минимальный доход в следующем году составит с 1 января примерно 3 222 злотых (27 611 гривен), а с 1 июля – около 3 261 злотых (27 945 гривен).

Предварительно подсчитали, что повышение минималки коснется 3,6 миллиона работников в Польше, среди которых и украинцы.

Украинцы в Польше все больше начинают собственное дело

Также для украинцев в Польше со следующего года возрастут выплаты на содержание детей. Программа "500+" меняет сумму пособия. Какой будет поддержка украинских семей в Польше с 2024 года – читайте в этом материале.

В Польше заметно возросло количество предпринимателей, занимающиеся несельскохозяйственной деятельностью. И главное, что почти у половины этих лиц (47%) есть украинское гражданство.

С начала 2023 года ежемесячно мы наблюдаем создание более 2 000 украинских ФЛП. На украинские компании приходится 67% всех новых иностранных бизнесов и 10% всех фирм, созданных в течение первой половины года,

– рассказала руководитель Польского экономического института Катажина Дембковская.

Предприниматели-иностранцы получают в ZUS такие же права, что и граждане Польши, но и одинаковые обязанности. К примеру, при открытии ФЛП они могут воспользоваться льготами в виде начальной помощи для бизнеса.