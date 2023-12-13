В Польше сейчас проживает почти миллион украинцев, получивших временную защиту. Этот статус полностью открыл для беженцев рынок труда на равных условиях с поляками. То есть, уровень минимальной зарплаты в Польше повышается и для украинских работников. Сколько они смогут зарабатывать в 2024 году – далее в материале.
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Что известно о повышении минималки в Польше:
- С 1 января минимальная зарплата в Польше для тех, кто устроен на работу по трудовому договору, составит 4 242 злотых брутто (36 353 гривны);
- А с 1 июля 2024 года сумма увеличится до 4 300 злотых брутто (36 850 гривен).
Для работников, получающих почасовую оплату, минимальная ставка вырастет до 27,7 злотых брутто (237 гривен), а с 1 июля 2024 года – до 28,1 злотых брутто (240 гривен).
"На руки" получается несколько меньшая сумма после всех отчислений. Чистый минимальный доход в следующем году составит с 1 января примерно 3 222 злотых (27 611 гривен), а с 1 июля – около 3 261 злотых (27 945 гривен).
Предварительно подсчитали, что повышение минималки коснется 3,6 миллиона работников в Польше, среди которых и украинцы.
Украинцы в Польше все больше начинают собственное дело
В Польше заметно возросло количество предпринимателей, занимающиеся несельскохозяйственной деятельностью. И главное, что почти у половины этих лиц (47%) есть украинское гражданство.
С начала 2023 года ежемесячно мы наблюдаем создание более 2 000 украинских ФЛП. На украинские компании приходится 67% всех новых иностранных бизнесов и 10% всех фирм, созданных в течение первой половины года,
– рассказала руководитель Польского экономического института Катажина Дембковская.
Предприниматели-иностранцы получают в ZUS такие же права, что и граждане Польши, но и одинаковые обязанности. К примеру, при открытии ФЛП они могут воспользоваться льготами в виде начальной помощи для бизнеса.