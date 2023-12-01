С января размер пособия по уходу за ребенком в Польше вырастет на 300 злотых. Украинцы имеют право на эту помощь наравне с поляками.

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По 800 злотых на ребенка ежемесячно – новые выплаты с 2024 года

Уровень дохода семьи ни на что не влияет. Право на получение нового размера пособия распространяется на каждого ребенка до 18 лет. Эти средства полностью передаются родителям или опекунам. С них не нужно платить налоги.

Чтобы получить выплаты 800 злотых, родителям не нужно подавать новое заявление. Те семьи, которые пользуются льготой, могут рассчитывать на эти выплаты до 30 мая 2024 года. Сумму выплат ZUS проиндексирует автоматически.

Каждый месяц ZUS перечисляет пособие на ребенка тем, кто имеет на него право, в следующие даты: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 и 22 числа. Правда, в декабре родители могут рассчитывать на несколько измененные даты. Дело в том, что 2, 9 и 16 декабря – это субботы, поэтому средства поступят от ZUS накануне.

Напомним, Польша с 1 января 2024 года увеличивает пособие до 800 злотых на каждого ребенка. Родители или опекуны будут получать на 3 600 злотых больше ежегодно, чем им выплачивали ранее.

Повышение выплат до 800 злотых обойдется бюджету Польши в дополнительных 24 миллиарда злотых.

Как оформить помощь на ребенка в Польше

После полномасштабного вторжения России в Украину польские власти приняли специальный закон, позволивший украинским беженцам участвовать в программе "500+".

Чтобы оформить помощь на ребенка, украинцам следует подать заявку в ZUS с помощью:

сайта PUE ZUS (или мобильного приложения mZUS);

портала Emp@tia;

банковских сервисов

К заявлению необходимо приложить документ, чтобы подтвердить законное проживание на территории Польши. Это может быть, например: