У Польщі зараз проживає майже мільйон українців, які отримали тимчасовий захист. Цей статус повністю відкрив для біженців ринок праці на рівних умовах із поляками. Тобто рівень мінімальної зарплати у Польщі підвищується і для українських працівників. Скільки вони зможуть заробляти у 2024 році – далі в матеріалі.

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Що відомо про підвищення мінімалки в Польщі:

З 1 січня мінімальна зарплата в Польщі для тих, хто влаштований на роботу за трудовим договором, складе 4 242 злотих брутто (36 353 гривні);

(36 353 гривні); А з 1 липня 2024 року сума збільшиться до 4 300 злотих брутто (36 850 гривень).

Для тих працівників, які отримують погодинну оплату, мінімальна ставка зросте до 27,7 злотих брутто (237 гривень), а з 1 липня 2024 року – до 28,1 злотих брутто (240 гривень).

"‎На руки" виходить дещо менша сума після всіх відрахувань. Чистий мінімальний дохід у наступному році становитиме з 1 січня приблизно 3 222 злотих (27 611 гривень), а з 1 липня – близько 3 261 злотого (27 945 гривень).

Попередньо підрахували, що підвищення мінімалки торкнеться 3,6 мільйона працівників у Польщі, серед яких і українці.

Також для українців у Польщі з наступного року зростуть виплати на утримання дітей. Програма "500+" змінює суму допомоги. Якою буде підтримка українських родин у Польщі з 2024 року – читайте у цьому матеріалі.

Українці в Польщі дедалі більше розпочинають власну справу

У Польщі помітно зросла кількість підприємців, які займаються несільськогосподарською діяльністю. І головне, що майже половина цих осіб (47%) мають українське громадянство.

З початку 2023-го щомісяця ми спостерігаємо створення понад 2 000 українських ФОП. На українські компанії припадає 67% усіх нових іноземних бізнесів і 10% усіх фірм, створених протягом першої половини року,

– розповіла керівник Польського економічного інституту Катажина Дембковська.

Підприємці-іноземці мають у ZUS ті самі права, що й громадяни Польщі, але й однакові обов'язки. Наприклад, при відкритті ФОП вони можуть скористатися пільгами у вигляді початкової допомоги для бізнесу.