В польском Управлении социального страхования ZUS, куда отчисляют взносы предприятия, сосчитали количество иностранцев, ведущих собственный бизнес в этой стране. Их количество динамично растет.
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В Польше растет количество украинских предпринимателей
Предпринимательскую деятельность, не связанную с сельским хозяйством, ведут более 46 000 иностранцев. Среди них около 47% указали украинское гражданство.
С начала 2023 года ежемесячно мы наблюдаем создание более 2 000 украинских ФЛП. На украинские компании приходится 67% всех новых иностранных бизнесов и 10% всех фирм, созданных в течение первой половины года,
– говорила руководитель Польского экономического института Катажина Дембковская.
Предприниматели из более чем 120 стран недавно сообщили о своих бизнесах Польской службе социального страхования (ZUS). Граждане Украины оказались самыми динамичными участниками из 21 600 плательщиков взносов. Примечательно, что в последние месяцы сегмент самозанятых лиц в этой группе испытал значительный рост. Для сравнения год назад украинцы составляли треть иностранных предпринимателей в Польше.
Второй по численности группой, проявляющей инициативу в частном предпринимательстве, являются белорусы – 9 034 человека, на третьем месте – предприниматели с вьетнамским гражданством (1 154 заявления). Чуть меньше предпринимателей с российским гражданством (1 030) и немецким (918).
Ранее сообщалось, что в 2022 году было создано почти 16 000 таких предприятий, в первой половине 2023 года показатель был поразительно схожим. Эта тенденция, сосредоточенная преимущественно в таких секторах, как строительство, информация и связь, а также услуги, в частности, парикмахерские и косметологические услуги, составляющие 85% от общего объема.
Каждую десятую компанию в 2023 году основали украинцы
Украинские бизнесмены в Польше показали очень хорошие результаты за этот год: количество предпринимателей выросло до более чем 14 000. Это почти столько же, как за весь 2022 год. За первую половину 2023 года каждая десятая новая компания в Польше принадлежит украинцам.
Ежемесячно в Польше регистрируют не менее 2 000 украинских компаний. До полномасштабного вторжения наши земляки здесь открывали в среднем до 200 предприятий в месяц.