Wi-Fi на борту: еще одна международная авиакомпания обустроит самолеты быстрым интернетом от Starlink
Источник:Катар Airways
Одна из самых лучших авиакомпаний мира Qatar Airways представит бесплатный интернет для своих пассажиров. Способствует этому компания Starlink Илона Маска.
Qatar Airways обустроит самолеты быстрым интернетом от Starlink
Starlink позволит пассажирам Qatar Airways использовать Wi-Fi со скоростью до 350 мегабитов в секунду для игр, доступа к VPN, спортивным трансляциям и т.д.
Читайте также Ryanair запускает масштабную зимнюю распродажу: скидки на праздничные даты
Qatar Airways с гордостью объявляет о подписании соглашения со Starlink по обеспечению бесперебойного бесплатного Wi-Fi для своих пассажиров по всему миру,
– отметил исполнительный директор Qatar Airways Group Акбар Аль Бейкер.
Отмечается, что высокоскоростной широкополосный доступ в интернет с низкой задержкой будет бесплатным для всех пассажиров с удобным "доступом в один щелчок" на борту.
Пока авиакомпания не уточнила срок запуска услуги Starlink в своих авиалайнерах. В настоящее время Qatar Airways и Starlink находятся на этапе предзапуска стратегии развертывания всего флота Qatar Airways.
Какие еще авиакомпании имеют Starlink?
Qatar Airways является пятой авиакомпанией, которая станет партнером Starlink.
О желании предоставлять услуги Starlink в самолетах также заявили такие авиакомпании как:
- JSX,
- Hawaiian Airlines,
- AirBaltic,
- ZIPAIR.
Количество задержек рейсов в ЕС выросло более чем на 400%
Крупнейшая ассоциация авиакомпаний ЕС Airlines for Europe (A4E), на которую приходится 70% европейских авиаперевозок, сообщила, что в среднем задержки рейсов в ЕС выросли более чем на 400%. В предыдущие годы этот показатель был намного ниже.
Основной причиной задержек была недостаточная пропускная способность диспетчерского управления воздушным движением (ATS), а также неблагоприятные условия и другие факторы. Было подчеркнуто, что и война в Украине тоже негативно влияет на ситуацию.Обратите внимание: Во многих странах ЕС работники разных сфер объявили о намерении устроить забастовки в октябре, что может привести к задержкам. Рассказываем, где и когда они планируются.