Золотая виза vs виза инвестора: на основании которого ВНЖ выгоднее переезжать в Испанию

Существует более десятка способов получить вид на жительство в Испании, и золотая виза или виза инвестора – как вариант. Об особенностях этих видов читайте дальше в нашем материале.

Так, раньше мы уже рассказывали о 12 способах легализоваться в Испании и разбирались, почему именно украинцы переезжают в эту европейскую страну. Сегодня же поговорим о преимуществах и недостатках, которые ждут обладателей золотой испанской визы и визы инвестора.

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Получение вида на жительство в Испании на основании покупки недвижимости

Итак, если вы приобретете квартиру, дом или несколько объектов недвижимости на территории Испании, то это дает право получить как золотую визу, так и визу инвестора. Однако важно понимать, разрешение на проживание инвестора и золотая виза – это два разных вида.

Особенности золотой визы

Оформляется эта виза только на год;

У обладателей золотой визы нет возможности продлить срок ее действия;

Получить золотую визу можно только в вашей стране.

Условия получения визы инвестора в Испании

Сумма инвестиций в недвижимость должна составлять не менее 500 тысяч евро без учета налогов и расходов по оформлению сделки. Соглашение должно быть заключено после 30 сентября 2013 года.

Можно приобрести как один, так и несколько объектов недвижимости.

Вид на жительство инвестора можно запросить на территории Испании, но только находясь в легальном статусе.

Заявитель должен быть старше 18 лет и не иметь судимости за последние 5 лет.

Наличие достаточного количества средств для проживания в Испании кроме денег на покупку недвижимости.

Иметь частную страховку с максимальным покрытием главного заявителя и его сопровождающих.

Это должно быть приобретение, а не дарование.

Чтобы продлить такое вид на жительство, необходимо сохранить размер инвестиций.

Преимущества визы инвестора в Испании

Владельцы вида на жительство на основании приобретения недвижимости получают также право на работу на 2 года. Затем его можно продлить на 5 лет.

Въезд и свободное перемещение по Евросоюзу с картой испанского резидента.

Можно запросить проживание в Испании не только для главного заявителя, но и для его жены/супруга, детей и родителей.

Срок рассмотрения заявки – до 20 календарных дней.