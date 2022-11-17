Что получают мигранты, перебирающиеся жить в Испанию? Иностранцы могут наслаждаться местной архитектурой, живописной природой, комфортным климатом, а также вкуснейшей едой. Сегодня подробнее остановимся на этих и других приманках, которые присущи этой солнечной стране.

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Море и климат

Береговая линия в Испании удивляет своим разнообразием. Спокойный пляжный отдых можно найти в Валенсии, Аликанте или на Балеарских островах. Если вы любите активный отдых – вам на север. В Астурии и Галисии найдете лучшие места для серфинга. Ну а лучшие пляжные вечеринки проходят на Ибице. Кстати, именно в Испании самое большое количество солнечных дней в году в западной Европе.

Образование

Начиная с детства, детей обучают разными методами. Ребенок сам не замечает, как он начинает читать, считать, ведь все это подается в формате игры и без оценок. Важно, что в школьном образовании классных руководителей сменяют каждый год, а смежные классы могут перемешиваться. Благодаря этому каждый ребенок может проявить себя по-новому в каждом следующем учебном году. А средняя стоимость обучения в местных университетах существенно ниже по сравнению с другими европейскими вузами.

Спорт

Испанцы невероятно спортивные люди. Спорт в Испании – это своеобразная религия. Теплый климат на большинстве территорий позволяет тренироваться под открытым небом почти круглый год. Кроме основных футбола, баскетбола и тенниса, особой изюминкой Испании естественно есть водные виды спорта: серфинг, САП, виндсерфинг, вейкбординг и многое другое.

Гастрономия

Испанская кухня отличается своим разнообразием, невероятными вкусами и доступной ценой. Невозможно попробовать все одномоментно. И многие думают, что паэлья и хамон – это единственное, что может предложить Испания. Но это далеко не так. В каждом регионе есть свои "фирменные блюда", например, как хвост быка в Андалусии, пинчосы в Астурии, десерт крема-каталана в Каталонии. И все это в сопровождении местных вин или кофе.

Закон и порядок

Испания – страна с прозрачным налогообложением и множеством государственных институтов. А ее жители очень законопослушны. Это одна из самых безопасных стран мира. Помимо мелких краж в туристических точках, в испанских городах безопасно и днем, ​​и ночью.

Архитектура

Испания занимает 3-е место в мире по количеству памятников UNESCO! Целых 48 уникальных достопримечательностей украшают города Испании. Уникальность заключается в гармоничном сочетании исторических сооружений с современной архитектурой. Возможность городов одновременно радовать пляжами и красивейшей архитектурой делает Испанию одной из визуально привлекательных стран мира.

Инфраструктура