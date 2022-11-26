7 польских изречений, которые трудно понять с первого раза

Бытует мнение, что польский язык не слишком труден для изучения. Все из-за своего частичного сходства с украинским. Но это далеко не так, ведь есть много слов и фраз, которые можно интерпретировать совсем неправильно.

Так, раньше мы уже рассказывали, как здороваться и знакомиться на польском языке, как говорить о хобби или школе, а также делились подборками слов для повседневных дел и даже для поиска работы в Польше. А в этот раз подготовили популярные высказывания, помогающие понять польскую культуру. Они могут пригодиться вам во время обыденного общения с поляками.

Читайте также Черная пятница 2022 в Европе: как не потратить лишнего в день безумных скидок

7 непростых польских изречений

#1

Prawda, że ​​gość nie w porę gorszy od Tatarzyna – Правда, что незваный гость хуже татарина. Это о том, как плохо, когда кто-то неожиданный появляется в крайне неподходящий момент.

#2

Kończ… waść!… wstydu… oszczędź! – Кончай!.. Не позорь! Так поляки говорят, когда хотят дать понять, что кто говорит глупости и что для всех будет лучше, если он перестанет.

#3

Naści, piesку, kiełbasy! Tylko się nią nie udław – На тебе, собачка, колбаски! Смотри не подавись. Мол, бери, если иначе нельзя, но берегись, ведь ворованное может застрять в горле.

#4

Mów mi wuju – Зови меня дядей. Так с иронией говорят тому, кто пытается нас обмануть или шутливо в ситуации, когда нам хотелось бы приходиться кому-то родней и что-то от этого выиграть. При этом все вокруг знают, что собеседники – не родня.

#5

Kiedy w brzuchu pusto w głowie groch z kapustą – В утробе пусто – в голове горох-капуста. На голодный желудок мы ничего не придумаем. Не стоит принимать важные решения, когда голоден.

#6

Nie lubię pustych naczyń – Терпеть не могу пустую посуду. Так говорят в Польше, когда у него кончается выпивка.

#7

Nie wylewaj waćpan wina! – Не проливай, сударь, вина! Подразумевается, что данный кем-то совет все еще актуален.