Путешествуя по разным странам, нередко завязывают новые интересные знакомства. А хобби – одна из вечных тем, помогающих развить разговор. Сохраняйте подборку выражений, которые помогут вам рассказать, как вы проводите свободное время и о своих любимых занятиях на польском языке.

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Как рассказывать о хобби на польском языке

podróżować – путешествовать, а podróżować – путешествие;

śpiewać – петь, а śpiewanie – пение;

tańczyć – танцевать, а taniec – танец;

spacerować – гулять, а spacer – прогулка;

biegać – бегать, а bieganie – бег;

pływać – плавать, а pływanie – плаванье;

pływanie gotować – готовить покушать, а приготовить – ugotować;

jeździć – їздити;

jeździć konno – ездить на коне;

jeździć na deskorolce – ездить на скейтборде;

jeździć na łyżwach – ездить на коньках;

jeździć na nartach – ездить на лыжах;

jeździć na sankach – кататься на санках;

jeździć na rowerze – ездить на велосипеде;

jeździć na rolkach – ездить на роликах;

oglądać telewizję – смотреть телевизор;

oglądać seriale – смотреть сериалы;

oglądać filmy – смотреть фильмы;

oglądać bajki / kreskówki – смотреть мультфильмы / мультсериалы;

czytać – читать;

czytać książki – читать книжки;

grać – играть;

grać w hokeja – играть в хоккей;

grać w tenisa – играть в теннис;

grać w piłkę – играть во м'мяч;

grać w piłkę nożną – играть в футбол;

– grać w szachy – играть в шахматы;

grać w karty – играть в карты;

grać na gitarze – играть на гитаре;

grać na flecie – играть на флейте;

grać na komputerze – играть на компьютере;

uprawiać sport – заниматься спортом;

robić zdjęcia – фотографировать;

słuchać muzyki – слушать музыку.