Путешествуя по разным странам, нередко завязывают новые интересные знакомства. А хобби – одна из вечных тем, помогающих развить разговор. Сохраняйте подборку выражений, которые помогут вам рассказать, как вы проводите свободное время и о своих любимых занятиях на польском языке.

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Как рассказывать о хобби на польском языке

  • podróżować – путешествовать, а podróżować – путешествие;
  • śpiewać – петь, а śpiewanie – пение;
  • tańczyć – танцевать, а taniec – танец;
  • spacerować – гулять, а spacer – прогулка;
  • biegać – бегать, а bieganie – бег;
  • pływać – плавать, а pływanie – плаванье;
  • gotować – готовить покушать, а приготовить – ugotować;
  • jeździć – їздити;
  • jeździć konno – ездить на коне;
  • jeździć na deskorolce – ездить на скейтборде;
  • jeździć na łyżwach – ездить на коньках;
  • jeździć na nartach – ездить на лыжах;
  • jeździć na sankach – кататься на санках;
  • jeździć na rowerze – ездить на велосипеде;
  • jeździć na rolkach – ездить на роликах;
  • oglądać telewizję – смотреть телевизор;
  • oglądać seriale – смотреть сериалы;
  • oglądać filmy – смотреть фильмы;
  • oglądać bajki / kreskówki – смотреть мультфильмы / мультсериалы;
  • czytać – читать;
  • czytać książki – читать книжки;
  • grać – играть;
  • grać w hokeja – играть в хоккей;
  • grać w tenisa – играть в теннис;
  • grać w piłkę – играть во м'мяч;
  • grać w piłkę nożną играть в футбол;
  • grać w szachy – играть в шахматы;
  • grać w karty – играть в карты;
  • grać na gitarze – играть на гитаре;
  • grać na flecie – играть на флейте;
  • grać na komputerze – играть на компьютере;
  • uprawiać sport – заниматься спортом;
  • robić zdjęcia – фотографировать;
  • słuchać muzyki – слушать музыку.