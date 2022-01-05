В Польше упростили условия трудоустройства украинцев: что известно

Польский президент Анджей Дуда подписал законодательные изменения, призванные упростить трудоустройство иностранных граждан из шести стран. Новые правила начнут действовать уже со второй половины января.

Об этом сообщили в канцелярии президента. Изменения должны вступить в силу после их публикации в правительственном вестнике.

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Как именно в Польше упростили трудоустройство для украинцев

Теперь граждане Украины и еще пяти стран смогут работать в Польше без соответствующего разрешения на работу не полгода, как это было раньше, а два года на основании декларации о поручении работы.

До сих пор право на поручение работы позволяло иностранцу в Польше выполнять работу в течение шести месяцев в году, а получение следующей декларации происходило после перерыва сроком на 6 месяцев.

Упрощения также касаются получения разрешения на временное или постоянное проживание в Польше. Так, наличие задокументированного места жительства в Польше и постоянного источника дохода уже не являются обязательными условиями для подачи заявления на карту побыту. По новым правилам, достаточно подтверждения того, что доходы мигранта по крайней мере не ниже минимальной заработной платы в стране (3 010 злотых брутто в месяц). Для такого подтверждения может потребоваться, например, договор, в котором указана ставка.

Также новое разрешение на проживание и работу не потребуют в случае смены должности при увеличении зарплаты.

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