До 500 пассажиров в сутки: когда Укрзализныця запустит новый поезд в Варшаву

Первый рейс поезда из Равы-Русской в Варшаву планируется осенью 2023 года. Это будет еще один прямой поезд, соединяющий украинский город с польской столицей.

Этот поезд ежедневно сможет перевозить до 500 пассажиров по обоим направлениям. Железнодорожный пункт пропуска Рава-Русская не работал более 20 лет. Что сделали, чтобы запустить новый маршрут в Варшаву – читайте дальше.

Интересно Как купить билеты в Польшу на поезда Укрзализныци: актуальные советы

Альтернативное сообщение с Варшавой

Год назад правительство поручило Укрзализныце возобновить работу украинского пограничного пункта.

Этот поезд сможет ежедневно обеспечить перевозку почти 500 пассажиров в оба направления. На станции Рава-Русская будет организована удобная пересадка на поезда, которые будут доставлять пассажиров во Львов,

– отметил глава правления Укрзализныци Евгений Лященко.

От границы и до станции Рава-Русская проложена колея европейского стандарта – 1 435 миллиметров. Отдельный участок более 8 километров восстановила Укрзализныця. Также сделали ремонт на вокзале – так подготовили к приему пассажиров станцию "Рава-Русская".

Польская железнодорожная компания SKPL получила разрешение от Польши на выполнение этого рейса еще в начале лета. Маршрут построили так: от станции Варшава Всходня до Гребенного на границе с Украиной, а дальше – до Равы-Русской во Львовской области.

Будет ли новый поезд Киев – Варшава?

Укрзализныця ожидает от польских коллег согласования на запуск нового маршрута между Киевом и Варшавой. Этот поезд будет сформирован из вагонов стандартного для Украины габарита.

В конце весны этот поезд успешно совершил тестовый рейс в столицу Польши. Регулярное курсирование этого поезда позволит увеличить количество мест на маршруте вдвое.