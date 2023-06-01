"Укрзализныця" работает над расширением прямого сообщения между Киевом и Варшавой. Это направление так популярно, что количество запросов от пассажиров в 10 раз превышает предложение мест.

К теме: Единый билет из Праги в украинские города: без забот о пересадках

Станет ли больше билетов

Прямой поезд между столицами Украины и Польши остается самым дефицитным. Мест на это направление так мало, потому что польские железнодорожники пропускают по этому маршруту только специальные вагоны международного стандарта RIC с трехместными купе.

В этот раз тестовый поезд был сформирован из 14 вагонов украинского образца и успешно проехал из Киева в Варшаву. Для этого "Укрзализныця" провела переговоры по совместимости вагонов с польской инфраструктурой. Удалось получить техническое подтверждение от польского регулятора и успешно запустить тестовый рейс.

Надеюсь, что сегодня последний тестовый заезд, после которого мы получим зеленый свет от польской стороны. Это позволит в 2 – 3 раза увеличить предложение мест для прямого сообщения между украинской и польской столицами,

– заявил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко.

Как купить билет на поезд Киев – Варшава

Купить билет на прямой поезд №67/68 Киев – Варшава довольно непросто. Мест не хватает, а спрос очень велик. Билеты на это направление продаются с ограничениями:

купить их можно только в приложении "Укрзализныци";

билеты становятся доступными за 20 дней до даты рейса;

билеты поступают в продажу каждое утро в 8:00;

возвращенные пассажирами билеты также появляются в системе в 8:00;

все билеты именные;

с одного аккаунта можно оформить не более 4 билетов.

Такие меры предприняты для того, чтобы помешать мошенникам и упростить доступ к билетам пассажирам. Ведь были случаи, когда украинцы становились жертвами людей, перепродающих билеты "с рук" или в социальных сетях.