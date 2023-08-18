Около 20 пассажиров не допустили в поезда после тщательных проверок, длившихся две недели. Дело в том, что они приобрели билеты у мошенников-перекупщиков.
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Обвели вокруг пальца
Пассажиры не смогли совершить поездку, ведь их билеты были куплены на имена, которые не совпадали с паспортами. Для этого мошенники используют "фотошоп" и подделывают проездные документы.
Это, как правило, имена спекулянтов, под которыми заблаговременно выкупают билеты, а затем перепродают их с измененным в фоторедакторе именем (которое все равно проявится у проводника при сканировании) или даже без изменений,
– объяснили в УЗ.
Таким образом, перевозчик за последний месяц смог заблокировать более 600 аккаунтов, которыми пользовались спекулянты для массового выкупа билетов. Чаще они обманывали пассажиров поездов в Польшу.
Подробнее о мошеннических схемах смотрите в ролике:
Места на поезда в Польшу разбирают мгновенно, но купить их вполне реально, если планировать все заранее. Чтобы успеть приобрести билет, нужно знать:
- Где именно они будут продаваться (в приложении или на сайте);
- Когда и в какое время начинается продажа билетов (за 20 дней до рейса);
- Когда в продажу попадают возвращенные билеты (за 1 – 2 дня до отправки).