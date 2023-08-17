При пересечении границы с Польшей на авто или автобусе можно долго простоять в очереди. На поезде контроль проходят гораздо быстрее. Актуальные советы о том, когда, где и как лучше покупать билеты на поезда Укрзализныци в Польшу – дальше в материале.
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Главный секрет успеха – планирование
Места на поезда в Польшу разбирают мгновенно, но купить их вполне реально, если планировать все заранее. Чтобы успеть приобрести билет, нужно знать:
- Где именно они будут продаваться (в приложении или на сайте);
- Когда и в какое время начинается продажа билетов (за 20 дней до рейса);
- Когда в продажу попадают возвращенные билеты (за 1 – 2 дня до отправки).
Где купить билет на поезд в Польшу?
Места на большинство рейсов Укрзализныци в Польшу продаются на официальном сайте УЗ, в мобильном приложении и через официальные чат-боты. Продажа билетов на поезд 67/68 из Киева в Варшаву осуществляется только в мобильном приложении.
Когда билеты в Польшу начинают продавать?
Забронировать место в поезде в Польшу спонтанно не получится, здесь нужно заранее знать дату. Ведь продажи открываются ровно за 20 дней до рейса. А если точнее:
- Киев – Варшава (№67/68)
* Продажи билетов на поезд Киев – Варшава стартуют каждое утро в 09:00 за 20 суток до рейса исключительно в мобильном приложении.
- Киев – Хелм (№23/24, 19/20)
- Харьков – Хелм (№93/94)
- Киев – Перемышль (№53/54, 89/90, 705/706, 715/716)
- Одесса – Перемышль (№36/35)
- Запорожье – Перемышль (№32/31)
- Харьков – Перемышль (№73/74)
* Продажа мест на эти направления открывается ежедневно в 08:00 за 20 суток до рейса на официальном сайте Укрзализныци, в мобильном приложении и через официальные чат-боты.
Билеты резервируются на 15 минут, но если их не успевают оплатить, они возвращаются в продажу. Соответственно, в 8:15 – 8:20 (или 9:15 – 9:20 для поезда в Варшаву) появятся еще несколько мест, которые другие не оплатили или передумали брать.
Когда в продажу попадают возвращенные билеты?
С 26 июля билеты на рейсы дальнего сообщения на польском направлении возвращаются исключительно через кассы на вокзале. Таким способом УЗ пытается бороться с перекупщиками. Это правило не касается поездов "Интерсити+" Киев – Перемышль – эти билеты можно возвращать онлайн.
Возвращенные билеты снова попадают в продажу за 2 дня до отправки между 10:00 и 10:20.
Как увеличить шансы купить билет: полезные советы
Сложнее всего "поймать" места на поезд из Киева в Варшаву. Доехать до Хелма или Перемышля немного проще.
- Тщательно планируйте путешествие и просчитайте дату покупки билета (равно за 20 дней до рейса);
- Заранее добавьте персональные данные пассажиров в профиль в приложении;
- Сохраните в приложении данные платежной карты и проверьте, настроена ли оплата Apple Pay/Google Pay;
- "Потренируйтесь" бронировать билеты в приложении на нужное вам направление, чтобы изучить механизм;
- Билеты иногда появляются не ровно в 8:00 или 9:00, а с задержкой в несколько минут;
- Больше шансов выкупить по одному или по два билета, чем по три-четыре за раз.
Детали о рейсах в Польшу:
- Поезд №67/68 Киев – Варшава — продажа только через мобильное приложение Укрзализныци, возврат через кассы;
- "Интерсити+" №705/706, 715/716 Киев – Перемышль — продажа через все онлайн-сервисы, возврат возможен онлайн;
- Поезда 23/24 и 19/20 Киев – Хелм – продажа онлайн, возврат через кассы;
- Поезд 93/94 Харьков – Хелм — продажа онлайн, возврат через кассы;
- Поезда 53/54 и 89/90 Киев – Перемышль – продажа онлайн, возврат через кассы;
- Поезд 36/35 Одесса – Перемышль — продажа онлайн, возврат через кассы;
- Поезд 32/31 Запорожье – Перемышль — продажа онлайн, возврат через кассы;
- Поезд 73/74 Харьков – Перемышль — продажа онлайн, возврат через кассы.