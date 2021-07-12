Почему зарплаты трудовых мигрантов становятся большими: объясняет эксперт

В 2021 году заработные платы украинцев, работающих в Польше и Чехии, выросли. Количество вакансий для желающих работать за границей тоже увеличилось.

Такое заявление сделал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. По его мнению, зарплата понемногу становится больше во всех европейских странах.

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Почему зарплаты будут большими

Зарплаты для трудовых мигрантов растут в среднем на процент роста экономики страны или на процент, который выбирает для себя то или иное правительство.

В Польше, например, рабочие из Украины начали получать на 200 злотых больше (примерно на 1,4 тысячи гривен), потому что минимальная заработная плата в стране в 2021 году увеличилась на 200 злотых. В 2022 году она увеличится еще на 200 злотых, говорит Воскобойник.

Это общая тенденция, которая присуща всем странам Европы. Главная ее цель: привести минимальную зарплату до размера 60% от уровня средней зарплаты по стране. Поэтому можно сказать, что и украинцы в этом году стали получать больше, как минимум на 200 злотых ежемесячно. В Чехии также есть просмотр,

– отмечает Василий Воскобойник.

Он добавляет, в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, странах Балтии понимают, что украинские трудовые мигранты ищут себе не новую родину, а страну, где можно заработать больше денег за ограниченный промежуток времени. Поэтому эти государства предлагают конкурентную оплату труда.

Василий Воскобойник прогнозирует, что в ближайшее время из-за дефицита рабочей силы в странах ЕС ожидается дальнейший рост зарплат и уменьшение административных барьеров. Эксперт ожидает также попытки превратить трудовую миграцию в эмиграцию. Последнее сейчас очень заметно в Польше, которая призывает украинских трудовых мигрантов не просто приезжать самим, но и брать с собой членов семей.