Еще в 2012 году международная компания TransferGo существовала на этапе стартапа. 4 друга, выходцы из Литвы, учились в разных университетах и на разных факультетах Великобритании. Эмигранты часто сталкивались с болезненным опытом денежных переводов между странами – транзакции шли долго и стоили дорого, а никакой службы поддержки не было, в очередях пунктов обслуживания приходилось стоять часами.

Интересно Как переехать в Великобританию: эксперты ответили на главные вопросы

Встретив друг друга на студенческих вечеринках, четверо молодых парней стали друзьями, и их объединила общая идея, которая впоследствии переросла в международный бизнес – создать сервис онлайн-переводов, который был бы удобным и доступным для рядового пользователя. Закордон 24 пообщался с одним из четырех основателей международной компании TransferGo Юстинасом Ласевичиусом, который рассказал о собственном опыте создания большого и известного во всем мире сервиса.

Четверо молодых литовцев основали крупную международную компанию / Фото TransferGo

Переезд в Великобританию

Юстинас Ласевичиус сегодня является финансовым директором компании, которая занимается международными денежными переводами. Парень хорошо знает обо всех аспектах эмиграции, вызовах брекзита и других нюансах предпринимательства в Великобритании.

Юстинас рассказывает, что после окончания школы в родном городке в Литве, он переехал изучать экономику в одном из вузов Вильнюса, столицы страны. Там он получил свою первую работу в сервисе поддержки клиентов, и называет это бесценным опытом.

Через 2 года юноша переехал в Великобританию, где продолжил свое обучение в университете Ланкастер. На студенческих вечеринках он и познакомился с единомышленниками.

Переехать в другой город в Литве – это небольшое изменение. Друзья и родственники все равно рядом с тобой, пусть и за несколько десятков километров. Опыт переезда в Великобританию – это нечто совсем другое, ты погружаешься в жизнь с людьми с совершенно разными культурными и идеологическими бэкграундами, и такие вещи являются трансформационными,

– отмечает литовец.

Юстинас Ласевичиус переехал из Литвы в Великобританию / Фото TransferGo

С чего все начиналось

Юстинас рассказывает, что познакомился со своим бизнес-партнером, а ныне СЕО компании TransferGo Даумантасом Двилинскасом, в первый же день учебы в Великобритании. Земляки принимали совместное участие в ряде проектов, в частности занимались изготовлением экотоваров в кампусе университета.

Столкнувшись со сложной системой денежных переводов в родную страну, юноши решили осуществить прогресс и в этой области. Познакомившись с Эдвинасом и Арнасом, еще двумя литовцами, после окончания учебы ребята запустили совместный стартап.

4 друзей пережили множество преград на своем пути, но всегда имели команду людей, которые помогали преодолевать трудности. В замысел "фантастической четверки" поверили, в частности, множество инвесторов и акционеров, поддержав юношей даже в самые сложные времена.

Командная работа и желание перемен – два главных аспекта, которые заставляют работать не покладая рук! Как только мы начали развиваться, вера и поддержка команды были невероятными,

– вспоминает Юстинас Ласевичиус.

TransferGo сейчас – это большая международная команда единомышленников / Фото TransferGo

Как сейчас работает компания

Сегодня TransferGo является крупной международной компанией денежных онлайн-переводов, которой доверяют более 2,5 миллиона пользователей по всему миру. 4 ребятам удалось создать сервис, который является удобной и надежной онлайн-платформой в более 65 странах мира.

Одним из крупнейших достижений, по мнению Юстинаса Ласевичуса, является создание профессиональной и дружной команды поддержки клиентов. Работники предоставляют качественную помощь пользователям платформы и общаются на 9 языках, в том числе на русском и украинском.

Хотя компания уже достигла невероятных высот, Юстинас не спешит называть ее успешной. По его мнению, успех – это непрерывный процесс, поэтому команда TransferGo не собирается останавливаться на достигнутом. В планах амбициозной молодежи – постоянно улучшать сервис для своих клиентов и выходить на новые рынки.

Мы хотим стать незаменимым ежедневным компаньоном, когда говорится об отправке денег между различными друзьями, семьями, банками, странами и тому подобное. Мы хотим быть теми, кто обеспечивает комфортный опыт онлайн-переводов в режиме реального времени,

– отмечает Юстинас Ласевичиус.

Компания TransferGo планирует и в дальнейшем активно развиваться / Фото TransferGo