Кроме того, польская молодежь начала реже искать временную работу на период каникул. Также на нехватку работников повлияв сезон отпусков. Многие люди хотят использовать дни отдыха именно летом.

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Ищут всех специалистов

Значительный дефицит возник прежде всего потому, что многие люди, которые когда-то работали в сфере обслуживания, все еще опасаются новой волны коронавируса и ее экономических последствий. Поэтому они не рискуют возвращаться к деятельности, которая, очевидно, снова окажется под запретом, если угроза распространения вируса возрастет.

Ева Климчук из агентства по трудоустройству GI Group рассказывает, что сейчас в Польше можно найти работу на всех должностях, касающихся гостинично-ресторанной отрасли: от портье и помощников поваров до менеджеров гостиниц.

Работа может быть как сезонной, так и на постоянной основе. Заполнить открытые вакансии предлагают в том числе и эмигрантам.