Из-за семейных обстоятельств парень 4 года назад все же переехал в Вильнюс. В интервью Закордон 24 киевлянин рассказал о своем опыте жизни и работы в Литве, а также поделился особенностями быта и менталитета местного населения.

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Переезд и адаптация

Ярослав рассказывает, что для переезда в Литву нужен довольно большой пакет документов, и легализоваться здесь гораздо сложнее, чем, к примеру, в соседней Польше. Иммиграционное законодательство республики строгое, а проверка документов для получения вида на жительство занимает в среднем от 4 до 6 месяцев.

По словам парня, местная бюрократическая система добавляет седины каждому иммигранту, однако это его не остановило. Литва, по сравнению с другими постсоветскими странами, привлекала Ярослава необычным шармом, а также большим прыжком вперед в культуре и экономике за время своей независимости.

Юноша признается, что за четыре года он так и не выучил литовский язык. Однако это вызвано не принципиальной позицией, а тем, что все вокруг довольно свободно общаются на русском и английском. Никакого языкового барьера никогда не возникало, и в будущем парень не исключает возможности выучить литовский, но исключительно из любопытства, а не из-за потребности.

В Литве местные общаются на русском и английском языках / Фото Ярослав Васютин

Жизнь в Вильнюсе

Ярослав рассказывает, что самым сложным в Литве было привыкнуть к смене валюты. Обычный поход в магазин или посещение ресторана всегда сопровождались переводом цен с евро на гривны, чтобы понять, можно ли себе позволить определенную услугу или товар, однако со временем эта привычка исчезла.

Также в Вильнюсе киевлянин удивился, что общественный транспорт может курсировать точно по графику и без задержек, а автомобили всегда останавливаются на пешеходных переходах, чтобы пропустить людей.

Попав в Литву, сразу понимаешь, что главной цивилизационной ценностью здесь является человек,

– рассказывает парень.

Сейчас киевлянин называет Литву своим вторым домом, ему нравится спокойный европейский ритм жизни, и он рад быть частью этого общества. Здесь не привыкли жить роскошно и хвастаться материальными благами. На улицах очень редко встретишь дорогие спорткары – литовцы ездят на новых автомобилях, но среднего класса.

Как-то я стоял на пешеходном переходе с другом, и мы как раз обсуждали, что в Литве принято жить спокойно и без лишнего пафоса. В то же время мимо нас громко проехал новенький спорткар известного итальянского бренда, и мы очень этому удивились. Однако впоследствии обратили внимание на номерной знак – на нем был сине-желтый флаг с киевским кодом регистрации,

– вспоминает Ярослав.

Влияние пандемии

Парень рассказывает, что пандемия кардинально изменила привычки и образ жизни людей в Литве. Маски приходилось носить даже на улице, и от частых встреч или посиделок в компании друзей пришлось отказаться.

По словам Ярослава, локдаун "по-литовски" существенно отличается от локдауна "по-украински" – все всегда соблюдают правила и рекомендации, а карантинные ограничения эффективны. Сейчас парень смог вакцинироваться, и имеет возможность посещать большинство мероприятий и заведений, в том числе работать из офиса.

В Литве возвращаются к привычной жизни / Фото Ярослав Васютин

Работа в Вильнюсе

После переезда Ярослав работал менеджером по логистике, однако потом решил сменить работу. Он чувствовал, что ему очень не хватает украинского языка в общении, и сильно обрадовался, когда нашел вакансию в компании TransferGo, которая осуществляет денежные переводы из Европы в Украину.

Впоследствии юноша успешно прошел несколько собеседований, и его взяли на работу агентом службы поддержки. Уже два с половиной года парень общается с украиноязычными клиентами сервиса и отвечает на их вопросы, помогает преодолеть трудности.

Сервисом TransferGo я сам пользуюсь на регулярной основе, поскольку довольно часто отправляю средства в Украину родителям или на собственный украинский счет. Иногда нужно срочно перевести деньги на подарок или материально поддержать близких в различных жизненных ситуациях – именно в таких случаях мгновенные переводы через TransferGo есть очень удобным и выгодным решением,

– делится Ярослав.

Больше всего в сервисе TransferGo парень ценит понятный дизайн, а также пошаговую систему осуществления переводов, когда программа сама подсказывает, какие данные нужно вводить на каждом этапе. Ярослав счастлив быть частью международного проекта и помогать таким же как он украинцам за рубежом.

Ярослав работает в службе поддержки международной компании TransferGo / Скриншот TransferGo

Коммуникация с родными

В первый год после переезда в Литву Ярослав посетил родной Киев только раз, однако сейчас путешествия участились – не менее двух раз в год. Перелет между столицами стран длится около одного часа. В Украине у парня остались все родные и друзья, по которым он очень скучает.

Лишь со временем понимаешь, насколько важно посещать близких как можно чаще. Современные технологии позволяют поддерживать связь, однако иногда просто хочется зайти к родителям и почувствовать себя дома, и это то, чего мне больше всего не хватает,

– рассказывает Ярослав.