Закордон 24 создал пошаговую инструкцию, как можно отправить деньги из Европы в Украину безопасно и без лишних трудностей. Редакция 24 канала самостоятельно убедилась, что сегодня денежные переводы из-за границы в Украину за 60 секунд – это реальность.

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Какой сервис выбрать

Быстро, надежно, выгодно и просто перевести деньги в Украину можно с помощью сервиса TransferGo. Это глобальный онлайн-сервис, который обеспечивает международные денежные переводы в режиме реального времени, без традиционно высоких банковских сборов.

К тому же, оплата за услуги сервиса является прозрачной, поскольку перед совершением транзакции отправитель видит курс валюты и размер комиссии в зависимости от типа доставки.

Переводы в TransferGo осуществляются с карты на карту, при этом средства не покидают страну отправителя и не пересекают границу. Именно поэтому удается существенно снизить затраты на обработку перевода.

Компания позаботилась и о том, чтобы украинские клиенты имели возможность получить сопровождение на родном языке, позвонив или написав сообщение в службу поддержки. Более полумиллиона украинцев в разных странах мира уже являются пользователями сервиса.

TransferGo имеет приложение с удобным интерфейсом, который доступен для загрузки на всех популярных операционных системах. Достаточно лишь иметь мобильный телефон и подключение к интернету.

Денежные переводы с приложением TransferGo / Скриншот Google Play

Пошаговая инструкция регистрации в TransferGo

Шаг 1. Установите приложение TransferGo на свой смартфон и откройте его (интерфейс приложения автоматически перейдет на язык мобильного устройства, а изменить его можно, нажав на флажок, или же позже в настройках).

Язык интерфейса можно выбрать в настройках / Скриншот приложения TransferGo

Шаг 2. Введите действующий личный номер телефона и укажите 6-значный код, который придет в СМС-сообщении.

Укажите номер телефона / Скриншот приложения TransferGo

Шаг 3. Придумайте 4-значный пароль, с которым вы в дальнейшем будете входить в свой аккаунт.

Придумайте пароль / Скриншот приложения TransferGo

Шаг 4. Укажите адрес электронной почты и подтвердите регистрацию по ссылке, которую сервис автоматически отправит на ваш почтовый ящик.

Укажите адрес электронной почты / Скриншот приложения TransferGo

Шаг 5. Введите имя, фамилию, дату рождения и свое гражданство.

Введите личные данные / Скриншот приложения TransferGo

Шаг 6. Укажите страну, с которой планируете пересылать деньги, населенный пункт, адрес и почтовый индекс – после этого вас направит на главную страницу вашего аккаунта.

Укажите ваше место проживания за границей / Скриншот приложения TransferGo

Шаг 7. Когда аккаунт настроено – сделайте свой первый перевод. Процесс займет всего несколько секунд! Во вкладке "Международные" выберите желаемую сумму и валюту счетов, между которыми будет осуществляться перевод средств. Укажите данные карточек отправителя и получателя денег, а также необходимое время доставки.

Подсказка! В TransferGo есть целых три временные опции для отправки денег. Можно выбрать доставку средств в течение 30 минут, в течение рабочего дня, или на следующий день. Выбрав последнюю опцию, перевод будет бесплатным.

Выберите сумму, валюту и временную опцию, укажите данные счетов / Скриншот приложения TransferGo

Шаг 8. Пересмотрите и подтвердите указанные данные – после этого сервис обработает запрос, а деньги на счете получателя появятся в течение времени, выбранного отправителем.

Редакция 24 канала осуществила пробный перевод из Австрии в Украину. Отправить деньги с австрийской банковской карточки на украинскую удалось всего за 44 секунды!

Подтвердите данные перевода / Скриншот приложения TransferGo