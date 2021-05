Сейчас Виктория занимает должность Senior Legal Counsel в престижной компании TransferGo . О своем опыте она охотно рассказала в интервью для Закордон 24 .

Вас также может заинтересовать Я слышу украинский язык в Варшаве каждый день, – львовянин о жизни и работе в Польше

В Киеве Виктория Шульга получила специальность юриста в Международном научно-техническом университете . В Лондон попала именно благодаря направлению от этого вуза. Тогда, в 2002 году , студентов с рабочей визой сроком на 6 месяцев отправляли за границу на сезонные работы. Однако на родину из этой практики Виктория так и не вернулась.

Героиня статьи устроилась официанткой в ресторан . В тот период крупные инвестиционные банки и юридические компании казались ей недостижимой мечтой. Но уже через несколько лет она многим из них будет отказывать на многочисленные предложения о работе.

Виктория Шульга, Senior Legal Counsel компании TransferGo / Фото Виктория Шульга

Профессиональная реализация

В Лондоне Виктория подтвердила юридический диплом, получив статус Bachelor of Law в University of Law , а также повысила квалификацию, закончив Post graduate degree in Law .

Британское образование открыло украинке немало возможностей: Виктория начала профессиональную реализацию в известных юридических компаниях и в таких масштабных банках, как Citi Bank и Barclays. Но когда начался локдаун, проект, на котором она работала в банке, приостановили. Виктория решила искать временную работу на неопределенный период. При этом планировала вернуться в банк, как только ситуация стабилизируется.

Поэтому когда Виктория получила должность в компании TransferGo , которая занимается международными денежными переводами, в том числе из Европы в Украину , она и не думала, что эта работа понравится ей настолько, что придется отказаться от предложения вернуться в банк. О своем решении Виктория не жалеет.

Я начала работать в TransferGo около года назад и, конечно, были заманчивые предложения от других компаний. Но я не ошиблась в выборе. Прекрасное руководство, замечательные коллеги и большие перспективы – это все о TransferGo! Я и сама постоянно пользуюсь услугами TransferGo и пересылаю средства в Украину, поскольку там у меня остались мама и сестра с семьей,

– поделилась Виктория Шульга.

В TransferGo Виктория отвечает за все контракты и дает конечное согласование перед подписанием договоров, а также помогает отделу кадров, поскольку имеет специальность по трудовому праву.

Условия работы ей очень понравились, в том числе возможность работать из дома. Компания ценит вклад каждого работника, поэтому быть в команде TransferGo – комфортно и приятно, говорит украинка. Что самое важное – здесь реально стремительно развиваться в карьере. Перейти с Legal Counsel на Senior Legal Counsel Виктории удалось всего за несколько месяцев .

Здесь твой вклад ценят. Благодарят за каждое сделанное дело. Если видят твои способности и старания, то всячески поощряют,

– рассказывает о работе в TransferGo Виктория Шульга.

Время вне работы

Украинка заметила, что британцы могут позавидовать трудолюбию украинцев, зато умеют хорошо отдыхать. Местные жители любят проводить внерабочее время в пабах. В четверг и пятницу люди уходят с работы раньше, чтобы посидеть в каком-то заведении. Так принято встречать выходные. На период карантина эта традиция изменилась, но сейчас активно возвращается в общество.

У Виктории есть и много других увлечений. Свободное время она, как правило, проводит с дочкой. Семья любит зимние виды спорта, в частности катание на коньках и лыжах. А позапрошлой зимой Виктория прилетала в Украину со своими лондонскими друзьями . Компания отдыхала на горнолыжном курорте "Плай". Британцам очень понравились заснеженные украинские горы .