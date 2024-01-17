Сейчас закон в Латвии позволяет покупать сигареты с 18 лет. Когда заработают новые правила в стране и какое наказание для тех, кто их нарушит – дальше в материале.

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Латвия будет контролировать курение среди молодежи

Молодые люди до 20 лет, которые курят, могут быть оштрафованы на сумму до 15 евро. Аналогичный штраф будет применяться за покупку и хранение табака и его заменителей. Новый закон вступит в силу в Латвии с начала 2025 года.

Более серьезное наказание могут получить продавцы – для них предусмотрен штраф в размере от 280 до 700 евро, а для юридических лиц – от 700 до 7 100 евро.

Новые правила также накладывают запрет на продажу ароматизированных жидкостей для вейпов: с 1 января 2025 года в магазинах можно будет приобрести только жидкости с запахом и вкусом табака.

Проблема курения: как борется Европа

Курение – распространенная причина преждевременной смерти в ЕС. От него умирают 700 тысяч человек каждый год. Поэтому Евросоюз прибегает к разным методам борьбы с этой пагубной привычкой.

К примеру, Нидерланды планируют запретить сигареты с фильтром, а Бельгия прекратит продажу табачных изделий в супермаркетах с 2025 года.

Франция ввела четырехлетний план борьбы с курением. Он включает в себя ограничительные меры и создание специальных мест для курения. Кроме запрета сигарет в общественных местах, страна объявила о повышении цен на них. В правительстве заявили, что в 2025 году пачка сигарет во Франции обойдется в 12 евро, а в 2027 году — 13 евро.

В Испании на 28 пляжах трех самых популярных курортов Балеарских островов запретили курить. Эти территории стали зонами, свободными от табачного дыма и окурков. Такие же ограничения ждут курильщиков на всех городских пляжах Ниццы.