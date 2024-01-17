Поэтому в некоторых странах ЕС разрешают четырехдневную рабочую неделю. Где в Европе можно меньше работать и какая от этого польза работодателям – дальше в материале!

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В каких странах Европы 4-дневная рабочая неделя?

Бельгия

В ноябре 2022 года в Бельгии был принят закон о разрешении на четырехдневный рабочий график. Это даст людям и компаниям больше свободы в организации своего рабочего времени, – пояснил премьер-министр Бельгии.

Согласно результатам опроса кадровой компании Acerta, доля персонала, решивших работать по сокращенному графику, выросла на 56,5%. Сотрудники работают либо 9,5 часа в день при 38-часовой рабочей неделе, либо 10 часов в день, чтобы соблюдать требования по 40-часовой рабочей неделе.

77% опрошенных выбрали сокращенную неделю, чтобы иметь больше времени для личной жизни, 36,5% – чтобы уменьшить рабочую нагрузку, а 29% – чтобы проводить больше времени с детьми.

Исландия

Исландия ввела четырехдневную рабочую неделю одной из первых в мире. Испытание такого графика длилось с 2015 по 2019 год. Почти 90% исландских рабочих сократили рабочие часы, чтобы соблюдать четырехдневную рабочую неделю.

В результате стресс и истощение работников уменьшились, а баланс между личной жизнью и работой улучшился.

Франция

Предприниматели Франции также все чаще вводят четырехдневную рабочую неделю, хотя это и не закреплено на законодательном уровне.

Франция тестирует 4-дневную рабочую неделю / Фото Unsplash

В то же время страна ввела 35-часовую рабочую неделю более 20 лет назад, и с этим может быть связан переход компаний на новый график. В стране уже 10 000 работников выходят на работу всего 4 дня в неделю.

Литва

В Литве с 2021 года действует закон, согласно которому родители с маленькими детьми могут работать всего 32 часа в неделю. Эта категория работников уже работает 4-дневную неделю, хотя на законодательном уровне такой график не утвержден.

Согласно результатам опроса, 51% респондентов готовы одобрить четырехдневную рабочую неделю, 35% – против, 14% не определились по этому поводу.

Дания и Нидерланды

У этих двух стран самые короткие рабочие недели. Средняя продолжительность рабочей недели в Нидерландах составляет 29 часов – это самая короткая рабочая неделя в Европе. Он позволяет работникам работать 4 дня в неделю в зависимости от договоренностей.

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В Дании работники должны работать 33 часа в неделю. С такой нагрузкой можно работать чуть более 8 часов в день в течение четырех дней или еще полдня в пятницу.

Германия, Испания и Португалия

В этих трех странах работу 4 дня в неделю еще тестируют. Правительство Испании согласилось на 32-часовую рабочую неделю в течение 3 лет, в то же время работники сохранят свои зарплаты.

В Германии средняя продолжительность рабочей недели составляет 34,2 часа. Там также опробуют новый график по инициативе профсоюзов, требовавших сокращения рабочего времени.

В каких странах Европы 4-дневная рабочая неделя / Фото Unsplash

Португалия также недавно ввела тестирование четырехдневной рабочей недели. Три четверти португальских работников работают более 40 часов в неделю, поэтому ожидается, что новая мера уменьшит рабочую нагрузку на них и может значительно повлиять на производительность.

Какие преимущества сокращенной рабочей недели?

Считается, что четырехдневная рабочая неделя имеет гораздо больше преимуществ, чем недостатков. Сотни компаний, участвовавших в четырехдневных пилотных работах, обнаружили, что производительность повышается, затраты уменьшаются, а претендентов на работу становится больше.

Благодаря этому удается привлечь лучших кандидатов на работу и уменьшается текучесть кадров. В то же время, четырехдневная рабочая неделя позволяет работникам повышать квалификацию, что способствует повышению производительности компании на 25%.

Один из недостатков такого графика – некоторые ветви не могут его применять.