Вскоре курильщиков смогут штрафовать на французских пляжах, например, Ницца планирует запретить сигареты на побережье до лета 2024 года. А в рамках четырехлетнего плана против табака, запретят курить на территории школ, в государственных лесах и зеленых зонах Франции.

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Где именно сигареты будут под запретом

Местные советы уже определили 7 200 зон, которые должны быть свободными от табака во Франции. К ним относятся французские леса на юге страны, ведь они находятся в зоне риска лесных пожаров.

Власти пока не раскрывают подробностей о том, как будут наказывать нарушителей и какие их ждут штрафы.

Ницца запретит курение на пляжах к лету / Фото Unsplash

Государство хочет помочь французам бросить курить

По данным Евростата, доля курильщиков в Европе самая высокая именно во Франции. В стране курит около четверти взрослого населения.

Франция ввела четырехлетний план по сокращению количества курильщиков. Он включает в себя ограничительные меры и создание специальных мест для курения. Кроме запрета сигарет в общественных местах, страна объявила о повышении цен на них.

Ожидается, что цены на сигареты будут расти постепенно. В 2025 году пачка будет стоить 12 евро, в 2027 году – 13 евро, заявили в правительстве. Сейчас одну пачку сигарет во Франции можно купить за 10 – 11 евро.

До 2027 года во Франции также могут запретить одноразовые электронные сигареты. А по идеальному сценарию, европейская страна стремится к 2032 году создать поколение "свободное от табака".

Министр здравоохранения считает, что курение является основной причиной смерти во Франции. По подсчетам министерства, ограничительные меры могут спасти жизнь 75 тысяч человек в год. Он добавил, что табак является главным фактором преждевременной смерти в возрасте до 65 лет.

Франция не первая европейская страна, начавшая активную борьбу с курением. Ранее ограничительные меры приняли Ирландия, Венгрия, Греция и Мальта.