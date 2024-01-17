Наразі закон у Латвії дозволяє купувати сигарети з 18 років. Коли запрацюють нові правила в країні та яке покарання для тих, хто їх порушить – далі в матеріалі.

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Латвія контролюватиме куріння серед молоді

Молоді люди віком до 20 років, які курять, можуть бути оштрафовані на суму до 15 євро. Аналогічний штраф буде застосовуватись за купівлю та зберігання тютюну та його замінників. Новий закон набере чинності в Латвії з початку 2025 року.

Серйозніше покарання можуть отримати продавці – для них передбачено штраф у розмірі від 280 до 700 євро, а для юридичних осіб – від 700 до 7 100 євро.

Нові правила також накладають заборону на продаж ароматизованих рідин для вейпів: із 1 січня 2025 року в магазинах можна буде придбати лише рідини із запахом та смаком тютюну.

Проблема куріння: як бореться Європа

Куріння є поширеною причиною передчасної смерті в ЄС. Від нього помирають 700 тисяч людей щороку. Тому Євросоюз вдається до різних методів боротьби з цією згубною звичкою.

Наприклад, Нідерланди планують заборонити сигарети з фільтром, а Бельгія припинить продаж тютюнових виробів у супермаркетах з 2025 року.

Франція запровадила чотирирічний план боротьби з тютюнопалінням. Він включає обмежувальні заходи та створення спеціальних місць для куріння. Окрім заборони цигарок у громадських місцях, країна оголосила про підвищення цін на них. В уряді заявили, що у 2025 році пачка сигарет у Франції коштуватиме 12 євро, у 2027 році — 13 євро.

В Іспанії на 28 пляжах трьох найпопулярніших курортів Балеарських островів заборонили палити. Ці території стали ‎зонами, вільними від тютюнового диму і недопалків. Такі ж обмеження чекають курців на всіх міських пляжах Ніцци.