На пляжах Балеарских островов массово запрещают курение

Отдыхающих уже предупредили об увеличении количества "зон, свободных от табачного дыма" в рамках регионального плана по улучшению здоровья людей, развитию семейного туризма и борьбе с окурками, оставленными на песке. Дело в том, что среди предметов или мусора, наиболее часто встречающихся в морском мусоре, есть окурки.

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В частности, летом 2023 года список свободных от табачного дыма пополнили четыре пляжа на Майорке и пять на Ибице. Все они присоединились к программе "Пляжи без дыма, здоровые пляжи 2023 года".

Цель кампании состоит в том, чтобы создать сеть здоровых пляжей, понимая побережье Балеарских островов как игровое пространство для наслаждения активным отдыхом на свежем воздухе, который обогащает здоровье приходящих людей и способствовать созданию мест, свободных от курения,

– говорится в сообщении.

Кампания борьбы с курением началась на Балеарах в 2019 году только с двух пляжей, и благодаря девяти пляжам, пополнившим список этого года, сейчас достигла всего 28 – на пляжах Майорки, Ибицы и Менорки.

Пляжи должны кое-что сделать

Участвующие пляжи должны вывесить четырехметровый баннер, а также иметь QR-коды на информационных наклейках, которые будут ссылаться на листовки акции.

На пляжах Ибицы будет запрещено курение / Фото UnSplash

Отдельные муниципалитеты решают, хотят ли участвовать в этой кампании. В то же время следует отметить, что пляжи, на которых запрещено курить, все больше ценятся для семейного туризма.

Аналогичные схемы уже действуют или планируются для других популярных туристических локаций в Испании.