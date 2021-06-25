В какие страны украинцы хотели бы поехать работать: новый опрос

Свежие данные о том, какие страны пользуются популярностью в трудовых мигрантов представили в отчете рекрутинговая компания EWL Group и Центр Восточноевропейских исследований Варшавского университета. 92% респондентов этого опроса – украинцы.

Организаторы исследования изучали, какие страны в период пандемии привлекают трудовых мигрантов, проживающих сейчас в Польше. Большинство украинцев ответили, что хотели бы и дальше работать в Польше или отправиться в Германию.

Интересно Спешила на самолет в день вручения диплома: как украинка нашла счастье в Вильнюсе

Где хотят работать трудовые мигранты в Польше

Опрос показал, что иностранцы в Польше хотят работать в следующих странах:

Германия (51%);

Польша (48,1%);

Чехия (25,9%);

США (25,1%);

Канада (23%);

Норвегия (21,4%);

Швеция (18,4%);

Финляндия (16,9%)

Нидерланды (14,7%);

Великобритания (14,3%);

Израиль (12,7%).

90% опрошенных заверили, что довольны работой в Польше. При этом только 79% из них готовы советовать польских работодателей своим знакомым.

31% респондентов ищут возможность заработка в другой стране Эксперты считают, что причиной этого может быть близка перспектива окончания пандемии. Для сравнения, в октябре 2020 года этот показатель составлял 19%.

37% участников опроса рассказали, что воспользовались продлением срока действия разрешительных документов на пребывание и работу в Польше до окончания карантина.

Директор по международной рекрутации EWL Group Марцин Колодзейчик отметил, что в этом году Финляндия и страны Балтии начали интенсивнее приглашать работников из Восточной Европы. Также он прогнозирует, что скоро облегчится возможность попасть на работу в Словакии и Чехии.