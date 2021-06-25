В какие страны украинцы хотели бы поехать работать: новый опрос
Источник:shoppingpl.com
Свежие данные о том, какие страны пользуются популярностью в трудовых мигрантов представили в отчете рекрутинговая компания EWL Group и Центр Восточноевропейских исследований Варшавского университета. 92% респондентов этого опроса – украинцы.
Организаторы исследования изучали, какие страны в период пандемии привлекают трудовых мигрантов, проживающих сейчас в Польше. Большинство украинцев ответили, что хотели бы и дальше работать в Польше или отправиться в Германию.
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Где хотят работать трудовые мигранты в Польше
Опрос показал, что иностранцы в Польше хотят работать в следующих странах:
- Германия (51%);
- Польша (48,1%);
- Чехия (25,9%);
- США (25,1%);
- Канада (23%);
- Норвегия (21,4%);
- Швеция (18,4%);
- Финляндия (16,9%)
- Нидерланды (14,7%);
- Великобритания (14,3%);
- Израиль (12,7%).
90% опрошенных заверили, что довольны работой в Польше. При этом только 79% из них готовы советовать польских работодателей своим знакомым.
31% респондентов ищут возможность заработка в другой стране Эксперты считают, что причиной этого может быть близка перспектива окончания пандемии. Для сравнения, в октябре 2020 года этот показатель составлял 19%.
37% участников опроса рассказали, что воспользовались продлением срока действия разрешительных документов на пребывание и работу в Польше до окончания карантина.
Директор по международной рекрутации EWL Group Марцин Колодзейчик отметил, что в этом году Финляндия и страны Балтии начали интенсивнее приглашать работников из Восточной Европы. Также он прогнозирует, что скоро облегчится возможность попасть на работу в Словакии и Чехии.Напоминаем, что европейские страны, в частности Польша, сейчас нуждаются в сезонных работниках. Заработать за месяц можно от 600 евро и более, в зависимости от страны.