За месяц работы на польском ферме в среднем можно получить 3 тысячи злотых. В то же время страны западной и северной Европы готовы платить даже втрое больше.

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Сколько платят сезонным работникам в Европе

В Польше , как правило, платят 3 – 4 злотых за килограмм собранного. Таким образом, за день можно заработать 200 злотых (44,5 евро). Поэтому человек, который работает по 8 часов ежедневно, может зарабатывать около 3 тысяч злотых (почти 670 евро) в месяц. Те, кто готовы работать больше, могут получать и до 5 тысяч злотых (более 1100 евро) в месяц.

Активно ищут сезонных работников также фермеры из Германии, Швеции, Дании, Франции и Великобритании. В этих странах готовы платить 9 – 10 евро брутто за час работы. За сверхурочные часы могут давать 135% оплаты, за работу в субботу – до 150%, а в воскресенье – даже до 200%.

В Британии работники ферм получают 8,5 – 9,5 фунтов брутто (10 – 11 евро) за час работы. За сверхурочные дают около 13 фунтов (15 евро).

В Нидерландах за сбор урожая готовы платить 10 евро брутто. Если получать зарплату за отработанные часы, а на количество собранного, то можно претендовать на больший заработок.

Сезонный работник в Германии может рассчитывать на 1,6 – 2,4 тысячи евро брутто.

Что касается скандинавских стран, то в Дании сезонный работник может получать от 1,7 тысячи евро. В Швеции тоже предлагают 1,7 – 3,9 тысячи евро брутто в месяц. А норвежские фермеры готовы платить 115 – 126 норвежских крон брутто (11,4 – 12,5 евро) в час. Однако, следует учитывать, что проживание в этих странах очень дорогое.