В Гданьске организовали бесплатные языковые курсы для беженцев из Украины

Польша продолжает поддерживать украинцев и помогает адаптироваться в стране. Чтобы граждане Украины могли быстрее интегрироваться в польское общество, для них организуют языковые курсы на безвозмездной основе.

Так, очередные бесплатные курсы польского языка для украинцев, оказавшихся в Польше из-за великой российско-украинской войны, анонсировали в Гданьске. Правда, количество мест ограничено.

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Что известно об условиях обучения на языковых курсах в Гданьске

Будет финансировать обучение Гданский музей. Единственное, предварительно украинцам нужно будет сдать вступительный экзамен. Будут проверять уровень владения польским языком уже в эту субботу, 24 сентября.

Группы будут формировать не слишком большие – до 15 человек, а все учебные материалы будут доступны в электронном виде.

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