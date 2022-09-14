Навстречу беженцам из Украины пошли в Краковском центре украинской информации (KCIUk) вместе с Colonnade Insurance SA Oddział w Polsce. Организаторы приглашают украинцев, которым уже исполнилось 18 лет, на курс польского языка. Пройти обучение могут все взрослые, прибывшие в Польшу после 24 февраля.
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График занятий по польскому языку
1 группа: среда – четверг с 13:30 до 15:00
- 21 – 22 сентября;
- 28 – 29 сентября;
- 05 – 06 октября.
2 группа: среда – четверг с 15:00 до 16:30
- 21 – 22 сентября;
- 28 – 29 сентября;
- 05 – 06 октября.
Целью KCIUk является объединить украинских беженцев и гигантов мирового бизнеса и создание для них комфортной среды для сотрудничества.