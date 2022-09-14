Навстречу беженцам из Украины пошли в Краковском центре украинской информации (KCIUk) вместе с Colonnade Insurance SA Oddział w Polsce. Организаторы приглашают украинцев, которым уже исполнилось 18 лет, на курс польского языка . Пройти обучение могут все взрослые, прибывшие в Польшу после 24 февраля.

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График занятий по польскому языку

1 группа: среда – четверг с 13:30 до 15:00

21 – 22 сентября;

28 – 29 сентября;

05 – 06 октября.

2 группа: среда – четверг с 15:00 до 16:30

21 – 22 сентября;

28 – 29 сентября;

05 – 06 октября.

Примите во внимание! Записаться на курс можно до 19 сентября или до момента окончания свободных мест, поэтому не медлите. Регистрация по ссылке .