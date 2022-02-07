С 1 февраля магазинам в Польше запрещается торговать в воскресенье, в связи с новым предписанием. И даже прикрываться предоставлением почтовых услуг, как это делалось раньше, уже не получится.

Это интересно Рождения и воспитания ребенка в Польше: украинка поделилась опытом и дала полезные советы

Обход закона

Однако некоторые магазины уже начали придумывать новые способы обойти запрет на работу в воскресенье. Стоит отметить, что введенные ограничения не касаются тех супермаркетов, которые функционируют на территории вокзалов. Поэтому изобретательные менеджеры одного магазина в Цешине придумали, как можно работать в воскресенье. Поскольку рядом с магазином находится остановка общественного транспорта, они назвали здание магазина "автовокзалом", а торговый зал "залом ожидания".

Дальше больше. Другой магазин той же сети Intermarche в городе Липно, что в 160 километрах от Варшавы, объявил, что это не просто торговый пункт – отныне в воскресенье это библиотека. Об этом торговая сеть сообщила в своих соцсетях.

Добро пожаловать в Interpociteli каждое воскресенье с 9: 00 до 19: 00. Мы – клуб читателей, где вы можете читать, арендовать и покупать книгу. Давайте поддерживать культуру!,

– говорится в объявлении на фейсбуке.

Магазин-библиотека в Липно / Фото из Фейсбука Intermarche Lipno

Польские власти пока не отреагировали на такие выходки представителей торговли и не известно, как дальше будут толковаться новые правила. Возможно, мы увидим в Польше на каждом шагу "библиотеки" и "автовокзалы".