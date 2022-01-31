Известно, что раньше магазинам удавалось обходить запрет посредством предоставления почтовых услуг. Отныне супермаркеты должны продемонстрировать, что 40% дохода приходится именно на вышеупомянутую деятельность.
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Что еще известно
Отмечают, что маркеты смогут торговать в четко определенные воскресенья, поэтому люди будут иметь возможность спланировать свои предпраздничные закупки. В 2022 году предусмотрено 7 таких дней:
- 30 января;
- 10 апреля;
- 24 апреля;
- 26 июня;
- 28 августа;
- 11 декабря;
- 18 декабря.