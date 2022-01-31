Известно, что раньше магазинам удавалось обходить запрет посредством предоставления почтовых услуг. Отныне супермаркеты должны продемонстрировать, что 40% дохода приходится именно на вышеупомянутую деятельность.

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Что еще известно

Отмечают, что маркеты смогут торговать в четко определенные воскресенья, поэтому люди будут иметь возможность спланировать свои предпраздничные закупки. В 2022 году предусмотрено 7 таких дней:

30 января;

10 апреля;

24 апреля;

26 июня;

28 августа;

11 декабря;

18 декабря.

Важно! За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере до 100 000 злотых. Более того, за повторные прецеденты возможна даже уголовная ответственность.