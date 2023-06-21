Ryanair распродает билеты на лето-осень: популярные направления от 11 евро

Ирландский лоукостер Ryanair снова радует очередной распродажей. Забронировать рейсы со скидкой можно до 7 июля.

Акция действует на рейсы с 22 августа по 31 октября. Дешевые билеты можно найти на многих популярных направлениях. Но надо поторопиться, потому что они быстро заканчиваются.

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Примеры бюджетных рейсов

Рига – Гетеборг – 11 евро;

– 11 евро; Гданьск – Гамбург – 12 евро;

– 12 евро; Рига – Стокгольм – 13 евро;

– 13 евро; Краков – Осло – 14 евро;

– 14 евро; Краков – Вена – 15 евро;

– 15 евро; Каунас – Братислава – 15 евро;

– 15 евро; Варшава – Брюссель – 16 евро;

– 16 евро; Катовице – Лондон – 16 евро;

– 16 евро; Франкфурт – Дублин – 17 евро.

Ryanair продает самые дешевые авиабилеты по тарифу Value. Он включает в себя перевозку лишь небольшой ручной клади. Если пассажир хочет взять с собой багаж или выбрать место в самолете, необходимо оформлять более дорогой тариф.

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