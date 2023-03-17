Так, ирландский лоукостер планирует на весенне-летний период суммарно запустить 14 новых направлений из Дублина. При этом шесть из них Ryanair уже обслуживает. Все направления будут соединять столицу Ирландии с другими европейскими городами.
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Новые авиарейсы от Ryanair
- Дублин – Бриндизи (Италия)
- Дублин – Триест (Италия)
- Дублин – Закинф (Италия)
- Дублин – Кос (Греция)
- Дублин – Яссы (Румыния)
- Дублин – Стокгольм (Швеция)
- Дублин – Ньюквей (Англия)
- Дублин – Бургас (Болгария)
Рейсы из перечня анонсированных, которые уже обслуживаются
- Дублин – Венеция (Италия)
- Дублин – Генуя (Италия)
- Дублин – Астуриас (Испания)
- Дублин – Кастельон (Испания)
- Дублин – Клуж-Напока (Румыния)
- Дублин – Лейпциг (Германия)
Старт всех новых сообщений запланирован на март – май 2023 года. Билеты уже доступны в продаже, а купить их можно на сайте авиакомпании.
Так, например, из Дублина в Бургас перелет обойдется около 90 евро в одну сторону, а за авиабилеты из столицы Ирландии на греческий остров Кос нужно будет заплатить уже почти 124 евро в одну сторону.