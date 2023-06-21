Акция действует на рейсы с 22 августа по 31 октября. Дешевые билеты можно найти на многих популярных направлениях. Но надо поторопиться, потому что они быстро заканчиваются.
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Примеры бюджетных рейсов
- Рига – Гетеборг – 11 евро;
- Гданьск – Гамбург – 12 евро;
- Рига – Стокгольм – 13 евро;
- Краков – Осло – 14 евро;
- Краков – Вена – 15 евро;
- Каунас – Братислава – 15 евро;
- Варшава – Брюссель – 16 евро;
- Катовице – Лондон – 16 евро;
- Франкфурт – Дублин – 17 евро.
Ryanair продает самые дешевые авиабилеты по тарифу Value. Он включает в себя перевозку лишь небольшой ручной клади. Если пассажир хочет взять с собой багаж или выбрать место в самолете, необходимо оформлять более дорогой тариф.
Последние новости Ryanair
- Ирландский лоукостер запустит 17 новых рейсов из Албании. Их начнут совершать с 31 октября 2023 года. Ryanair полетит из албанской столицы Тираны в города Польши, Италии, Чехии, Франции, Бельгии, Швеции, Германии, Румынии и Великобритании.
- Ryanair открыл 14 новых рейсов из Дублина на летний сезон: в Грецию, Италию, Испанию и Болгарию.
- Авиакомпания запустила новый рейс из Варшавы на Майорку. Полеты совершаются раз в неделю.