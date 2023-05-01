Ryanair запустил полеты из Варшавы на Майорку
Билеты уже доступны на сайте перевозчика с начала апреля. Подробности предложения – читайте ниже.
Авиакомпании начали использовать ИИ для построения маршрутов: как это действует
Рейсы по маршруту, входящему в расписание "Лето'23", осуществляются четыре раза в неделю: по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.
Ryanair с удовольствием расширяет этим новым маршрутом в Майорку уже широкий спектр направлений на лето 23, доступный жителям Варшавы и окрестностей – по самым низким ценам в Европе,
– отметила Алиция Войцик Голембиовская, региональный менеджер Ryanair в Центральной и Восточной Европе и Балтии.
Бронировать билеты уже можно на сайте. Цены стартуют от 45 евро в одну сторону.
Ryanair вернулся в Шопен только в этом году
С этого летнего сезона ирландский перевозчик возвращается в аэропорт имени Шопена впервые за четыре года.
Там будет запущено 5 маршрутов, которые в летнем сезоне 2023 соединят столичный аэропорт с курортными направлениями:
- Аликанте и Майорка в Испании,
- Пафос на Кипре,
- Брюссель в Бельгии,
- Вена в Австрии.
Как быстро Ryanair готова возобновить работу в Украине после войны?
Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair заявила, что готова как можно быстрее возобновить работу в Украине. Однако следует дождаться окончания войны. Ryanair хочет возобновить работу в Украине после завершения боевых действий и открытия воздушного пространства над страной.
Компания очень заинтересована в развитии бизнеса в Украине. До полномасштабного вторжения России в Украину Ryanair являлась второй по величине авиакомпанией на рынке. Гендиректор заявил, что теперь будет стремиться получить первенство.