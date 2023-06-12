Начало полетов запланировано с началом зимнего расписания. Большинство рейсов будут выполняться с 31 октября 2023 года.

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Новые рейсы Ryanair из Тираны

Лоукостер полетит в города Польши, Италии, Чехии, Франции, Бельгии, Швеции, Германии, Румынии и Великобритании. В частности:

  • Болонья,
  • Брюссель Шарлеруа,
  • Бухарест,
  • Венеция Тревизо,
  • Варшава Модлин,
  • Дюссельдорф Веце,
  • Эдинбург,
  • Катания,
  • Краков,
  • Лондон Станстед,
  • Манчестер,
  • Милан Бергамо,
  • Париж Бове,
  • Пиза,
  • Прага,
  • Рим Чиампино,
  • Стокгольм Орландо.

Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании ryanair.com, также можно пользоваться поисковым агрегатором kiwi.com.

Пример бронирования билетов Тирана – Варшава / Скриншот с сайта Ryanair

Wizz Air запускает 10 новых рейсов из Тираны

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air продолжает расширять свою сеть пассажирских перевозок. В этот раз перевозчик планирует добавить 10 новых сообщений на зимний период навигации 2023 – 2024 год.

Все рейсы запланированы из столицы Албании в разные части Европы. Их анонсировали одновременно и с новыми направлениями из Албании от Ryanair.