Начало полетов запланировано с началом зимнего расписания. Большинство рейсов будут выполняться с 31 октября 2023 года.
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Новые рейсы Ryanair из Тираны
Лоукостер полетит в города Польши, Италии, Чехии, Франции, Бельгии, Швеции, Германии, Румынии и Великобритании. В частности:
- Болонья,
- Брюссель Шарлеруа,
- Бухарест,
- Венеция Тревизо,
- Варшава Модлин,
- Дюссельдорф Веце,
- Эдинбург,
- Катания,
- Краков,
- Лондон Станстед,
- Манчестер,
- Милан Бергамо,
- Париж Бове,
- Пиза,
- Прага,
- Рим Чиампино,
- Стокгольм Орландо.
Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании ryanair.com, также можно пользоваться поисковым агрегатором kiwi.com.
Пример бронирования билетов Тирана – Варшава / Скриншот с сайта Ryanair
Wizz Air запускает 10 новых рейсов из Тираны
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air продолжает расширять свою сеть пассажирских перевозок. В этот раз перевозчик планирует добавить 10 новых сообщений на зимний период навигации 2023 – 2024 год.
Все рейсы запланированы из столицы Албании в разные части Европы. Их анонсировали одновременно и с новыми направлениями из Албании от Ryanair.