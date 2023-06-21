Акція діє на рейси з 22 серпня по 31 жовтня. Дешеві квитки можна знайти на багатьох популярних напрямках. Але треба поквапитись, бо вони швидко закінчуються.
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Приклади бюджетних рейсів
- Рига – Гетеборг – 11 євро;
- Гданськ – Гамбург – 12 євро;
- Рига – Стокгольм – 13 євро;
- Краків – Осло – 14 євро;
- Краків - Відень – 15 євро;
- Каунас – Братислава – 15 євро;
- Варшава – Брюссель – 16 євро;
- Катовіце – Лондон – 16 євро;
- Франкфурт – Дублін – 17 євро.
Ryanair продає найдешевші авіаквитки за тарифом Value. Він включає перевезення лише невеликої ручної поклажі. Якщо пасажир хоче взяти з собою багаж або вибрати місце в літаку, необхідно обирати дорожчий тариф.
Останні новини Ryanair
- Ірландський лоукостер запустить 17 нових рейсів з Албанії. Їх почнуть виконувати з 31 жовтня 2023 року. Ryanair полетить з албанської столиці Тирани до міст Польщі, Італії, Чехії, Франції, Бельгії, Швеції, Німеччини, Румунії та Великої Британії.
- Ryanair відкрив 14 нових рейсів з Дубліна на літній сезон: до Греції, Італії, Іспанії та Болгарії.
- Авіакомпанія запустила новий рейс із Варшави на Майорку. Польоти здійснюються раз на тиждень.