Ryanair запускает 4 новых рейса из Португалии: детали направлений

Авиакомпании мира постоянно открывают новые направления для своих пассажиров. Туристы могут попасть практически в каждый уголок нашей планеты. Ирландский лоукостер Ryanair также способствует этому.

В частности, заявил, что запланировал четыре новых рейса из трех городов Португалии. Куда можно будет улететь и когда, рассказываем дальше!

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Новые рейсы Ryanair:

Перевозчик на следующий год планирует расширить собственную сеть рейсов и добавить новые направления из Лиссабона, Фаро и Порту. Старт всех рейсов запланирован на март – июнь 2024 года.

Лиссабон – Рим Фьюмичино: с 31 марта 2024 года – 12 рейсов в неделю (заменяет Чампино);

с 31 марта 2024 года – 12 рейсов в неделю (заменяет Чампино); Фару – Краков: 1 апреля 2024 года – 2 раза в неделю;

1 апреля 2024 года – 2 раза в неделю; Порту – Ибица: 2 мая – 2 раза в неделю;

2 мая – 2 раза в неделю; Фара – Будапешт: 2 июня 2024 – 2 раза в неделю.

Авиабилеты Порту – Ибица на 2 – 9 мая 2024 года / Скриншот с сайта Ryanair

Билеты уже можно купить на официальном сайте авиакомпании ryanair.com, а также рекомендуем воспользоваться поисковым агрегатором типа kiwi.com.

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