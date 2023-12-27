Выбор такого цвета – это способ авиакомпаний управлять поведением пассажиров на борту. Все для безопасности туристов, выбирающих авиаполёты.

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Почему сиденье в самолетах синего цвета?

По мнению экспертов, синий цвет обладает способностью вызывать у людей чувство покоя и расслабления. Это потенциальный способ облегчить стресс и беспокойство, которые часто связаны с разными путешествиями.

Эксперты психологии цвета объясняют, что синий – это цвет, который ассоциируется с миром, это цвет спокойного моря и чистого неба, что ассоциируются с внутренней безмятежностью, спокойствием и ясностью. Синий цвет также замедляет сердцебиение и дыхание.

Также на синих сиденьях менее заметная грязь чем если бы они были яркого цвета.

Хотя некоторые бюджетные авиакомпании могут использовать более яркие и смелые оттенки, большинство других выбирают приглушенные тона – главная цель состоит в том, чтобы создать атмосферу домашнего уюта и расслабления.

Почему сидения в самолетах синего цвета / Фото Unsplash

А почему самолеты белые?

В то же время, сами самолеты чаще всего красят в белый цвет, и на это тоже есть определенные причины:

Белый цвет не только не выцветает быстро, но и уменьшает количество столкновений с птицами, поскольку выделяется в воздухе.

Белые самолеты также легче заметить при чрезвычайной ситуации.

Белый цвет сохраняет прохладу в салоне самолета, поскольку отражает свет и тепло.

Полезные советы, как не потерять багаж

Туристов предупредили об одной простой ошибке, которую часто допускают пассажиры, когда регистрируют свой багаж. Маленькая рассеянность может привести к потере вещей.

Путешественники нередко игнорируют старые багажные наклейки на чемоданах. Этого делать не стоит, уверяет управляющий директор компании 1st Move International Майк Харви. И вот почему.

ЕС призывает авиакомпании ввести единые размеры багажа

Европейская комиссия призывает авиакомпании, обслуживающие рейсы на территории ЕС стандартизировать размеры багажа. Так надеются избавиться от путаниц и сделать путешествия более удобными.

Отсутствие единых правил у авиакомпаний часто сбивает пассажиров и становится причиной дополнительных расходов. Это и собираются поправить евродепутаты.