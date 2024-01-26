Болгария, наряду со своими европейскими коллегами, подтверждает свою приверженность обеспечению безопасного убежища для тех, кто ищет убежища от продолжающихся беспорядков. Поэтому на фоне таких заявлений было объявлено решение о продлении временной защиты украинцев.

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Болгария продлила временную защиту для украинцев

Согласно решению Еврокомиссии, Совет министров объявил о продолжении временной защиты перемещенных украинцев на территории Болгарии.

Продолжение, которое вступает в силу с 4 марта 2024 года, рассчитано на год и отражает постоянное стремление поддержать спасающихся от конфликта в Украине беженцев,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято в связи с директивой Еврокомиссии по продлению срока действия Директивы о временной защите, подчеркивающей коллективные усилия по решению гуманитарных проблем, вызванных кризисом.

Польша пока не продлила временную защиту для украинцев

Польша сейчас не продлила временную защиту для украинских беженцев. Они могут находиться в стране на основании Специального закона до 24 марта 2024 года.

В правительстве Польши обнародовали сообщение о продлении срока действия справок о пользовании временной защитой до 4 марта 2025 года. Но это не касается украинцев. Почему – читайте дальше.

В ЕС обсуждают статус украинских беженцев

Министры стран Европейского Союза рассмотрят возможные альтернативы действующей временной защите украинских беженцев. Вопрос о специальном статусе украинцев в ЕС поднимут на неформальной встрече министров юстиции и внутренних дел.

Евросоюз создал статус временной защиты специально для украинцев, выехавших за границу из-за российской войны в Украине. Он официально продлен до марта 2025 года. решением Совета ЕС. Европейские чиновники планируют обсудить альтернативные варианты статуса, который беженцы могут получить в дальнейшем.