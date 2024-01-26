Вопрос о специальном статусе украинцев в ЕС поднимут на неформальной встрече министров юстиции и внутренних дел.

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В ЕС обсуждают статус украинских беженцев

Евросоюз создал статус временной защиты специально для украинцев, которые выехали за границу из-за российской войны в Украине. Он официально продлен до марта 2025 года решением Совета ЕС. Европейские чиновники планируют обсудить альтернативные варианты статуса, который беженцы могут получить в дальнейшем.

Министры обсудят пакт о миграции и убежище, а также альтернативный механизм временной защиты лиц, которые спасаются от российского вторжения в Украину,

– сообщил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер.

Эта неформальная встреча министров продлится два дня – в четверг и пятницу. Еврокомиссию на ней представляет еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

В то же время, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подчеркнула, что Украина не работает с ЕС над возвращением украинцев, которые находятся на территории Евросоюза по механизму временной защиты. Об этом сообщает Интерфакс.

Однозначно, это не прямая позиция Украины о том, что украинцы должны возвращаться назад, и поэтому должна сокращаться любая им помощь. Такого абсолютно нет,

– подчеркнула Ольга Стефанишина.

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен ответила на вопрос прессы о стимуляции украинцев к возвращению домой.

Если бы я была украинским чиновником – конечно, я призвала бы людей возвращаться. Когда война закончится. Но к тому времени Европа, и в частности Финляндия должны помогать украинцам столько, сколько потребуется,

– заявила она.

Напомним, директива о временной защите украинцев в ЕС действует до марта 2025 года.

В Польше уменьшится поддержка беженцев

Польша продолжит помощь для украинцев еще на полгода. Но осенью их будет ждать ряд изменений. Детали еще обсуждаются, но изданию Rzeczpospolita удалось узнать, какие вероятные сценарии рассматривают.

Украинцы смогут находиться в Польше на тех же условиях, что и граждане ЕС, до сентября 2024 года. После этого польское правительство планирует несколько сократить поддержку беженцев.

Рассматривают усиленный контроль за выездом с территории Польши. Например, если украинцы под временной защитой поедут домой на праздники или в отпуск, они могут потерять этот статус. Также с сентября 2024 года украинцам могут сократить выплаты на детей.