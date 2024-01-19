В правительстве Польши обнародовали сообщение о продлении срока действия справок о пользовании временной защитой до 4 марта 2025 года. Но это не касается украинцев. Почему – расскажем дальше.

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Украинцы под защитой до марта 2024 года

В сентябре Совет ЕС продлил временную защиту для украинцев до марта 2025 года. Далее страны должны были принять отдельное решение на национальном уровне. Этот статус для украинцев уже продлили ряд стран: Чехия, Дания, Швейцария и другие. Но Польша пока медлит.

До сих пор остается непонятным, пролонгирует ли спецстатус государство. От чиновников звучали довольно неоднозначные заявления о сокращении льгот для украинцев в Польше и возможном непродолжении специального статуса.

Решение правительства Польши от 18 января касается лиц без гражданства или граждан третьих стран, кроме Украины, которые могут доказать, что до 24 февраля 2022 года они легально проживали в Украине на основании действительного вида на постоянное жительство, выданного в соответствии с законодательством Украины, и не могут вернуться в свою страну или регион происхождения в безопасных условиях. Именно для них продлили статус до 2025 года.

Важно! Закон, обнародованный на правительственном портале, не касается украинцев, убегающих от войны, получивших в Польше временную защиту (PESEL UKR).

Временная защита в Польше позволяет:

Иметь свободный доступ к рынку труда;

Получать выплаты на детей (800 злотых в месяц);

Получать пособие для школьников (300 злотых);

Иметь доплату за садики, ясли и кружки для детей;

Получать медицинскую помощь.

Польша готова к волне беженцев из Украины

В МИД Польши допускают вероятность прибытия новой волны беженцев из Украины. В ведомстве заранее готовятся к такому развитию событий. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна.

Чиновник не исключает, что российская агрессия продолжит распространяться по территории Украины на запад. Это спровоцирует новую волну беженцев в страны Европы. Дипломат отмечает, что к такому развитию событий должно быть готово не только польское государство, но и общество. Анджей Шейна заверил, что соседняя страна не откажет украинцам в приюте, в случае необходимости.