Болгарія, поряд зі своїми європейськими колегами, підтверджує свою прихильність забезпеченню безпечного притулку для тих, хто шукає притулку від заворушень, що тривають. Тому на тлі таких заяв було оголошено рішення про продовження тимчасового захисту для українців.

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Болгарія продовжила тимчасовий захист для українців

Відповідно до рішення Єврокомісії Рада міністрів оголосила про продовження тимчасового захисту переміщених українців на території Болгарії.

Продовження, що набуває чинності з 4 березня 2024 року, розраховане на рік і відображає постійне прагнення підтримати біженців, які рятуються від конфлікту в Україні,

– йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення ухвалили у зв'язку з директивою Єврокомісії щодо продовження терміну дії Директиви про тимчасовий захист, що підкреслює колективні зусилля з розв'язання гуманітарних проблем, спричинених кризою.

Польща поки не продовжила тимчасовий захист для українців

Польща станом на зараз не продовжила тимчасовий захист для українських біженців. Вони можуть перебувати у країні на підставі Спеціального закону до 24 березня 2024 року.

В уряді Польщі оприлюднили повідомлення про продовження терміну дії довідок про користування тимчасовим захистом до 4 березня 2025 року. Але це не стосується українців. Чому – читайте далі.

У ЄС обговорюють статус українських біженців

Міністри країн Європейського Союзу розглянуть можливі альтернативи до чинного тимчасового захисту українських біженців. Питання про спеціальний статус українців у ЄС піднімуть на неформальній зустрічі міністрів юстиції та внутрішніх справ.

Євросоюз створив статус тимчасового захисту спеціально для українців, які виїхали за кордон через російську війну в Україні. Він офіційно продовжений до березня 2025 року рішенням Ради ЄС. Європейські урядовці планують обговорити альтернативні варіанти статусу, який біженці можуть отримати надалі.