О таких нововведениях заявила министр социальной защиты Ирландии Хизер Хамфрис. Подробнее о новых правилах пребывания украинцев в Ирландии – далее в материале.

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Что именно изменится

Изменятся условия пребывания беженцев в бесплатном государственном жилье. Срок будет ограничен 90 днями. В это время переселенцы будут получать сокращенные выплаты – 38,80 евро в неделю вместо 220 евро.

Министр отметила, что уменьшенные выплаты для украинцев предусмотрены только на то время, когда за их проживание будет платить государство. Если украинцы самостоятельно арендуют жилье, они имеют право на более высокие соцвыплаты.

Хизер Хамфрис сообщила Комитету социальной защиты, что специальные центры прибытия для украинцев будут принимать только новоприбывших беженцев. Некоторые из таких новых центров еще будут построены по всей стране. В них украинцы смогут бесплатно проживать в течение 90 дней.

Правительство будет мотивировать ирландцев принимать украинцев

Ирландские политики подчеркивают, что теперь будет существенная разница между беженцами, которые поселяются в центрах размещения, и теми, кто находит себе жилье самостоятельно. Сокращение выплат должно стать для них стимулом для поиска собственного жилья.

В то же время арендодатели, которые принимают украинских беженцев, будут получать от Ирландии компенсацию – по 800 евро в месяц.

Напомним, Ирландия приняла уже более 110 тысяч переселенцев из Украины. Поэтому на острове ощутимый дефицит жилья. Власти страны ожидают, что уменьшение суммы выплат снизит привлекательность страны для новоприбывших.

Сколько времени украинцы смогут оставаться в Ирландии

Беженцев из Украины не будут возвращать из Ирландии, пока у них на родине не завершится война. Об этом заявил премьер-министр страны Лео Варадкар.

Я не могу себе представить отправление кого-то обратно в Украину, пока война не закончится, пока это не станет безопасно. Очевидно, что есть некоторые части страны, где война бушует ежедневно, а есть другие части страны, которые периодически подвергаются ракетным обстрелам,

– заявил политик.

Глава ирландского правительства ожидает, что Евросоюз продлит статус временной защиты для украинцев, если это будет необходимо.