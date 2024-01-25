Каждый пятый житель Латвии согласен с таким подходом. Мнение латвийцев изучали в опросе исследовательского центра Norstat со 2 по 11 января. В нем приняли участие 1 006 респондентов.

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Сколько латвийцев хотят, чтобы украинцы остались после войны?

Жители Латвии высказали свое мнение относительно утверждения "страна должна стремиться удержать украинских беженцев после войны, чтобы облегчить проблемы латвийской демографии и труда". С этим точно согласились 6% опрошенных, а еще 14% – "немного согласны".

Нейтральная позиция у 31% респондентов – они не выразили ни согласие, ни несогласие. Частично не согласны 24% респондентов, а совсем не согласны, чтобы украинцев пытались оставить надолго – 17%.

Люди в возрасте 40 – 49 лет были больше против длительного пребывания беженцев, при этом 23% выразили точное несогласие.

Сколько жителей Латвии хотят, чтобы украинцы остались после войны / Фото Norstat

По данным Министерства внутренних дел, в муниципалитетах Латвии сейчас зарегистрировано 32 тысячи украинцев.

В Латвии стартовал процесс депортации граждан России из страны

В Латвии начался процесс депортации 985 граждан России. Людям направлены письма с приглашением в течение двух недель выехать или оформить свой легальный статус в Латвии. Дело в том, что россияне не выполнили требования закона об иммиграции, не сдали экзамен на знание государственного языка и не подали заявление на получение другого вида на жительство.

Заметим, что в декабре 2023 года власти Латвии уже сообщали, что более 1 000 граждан России могут вскоре выселить из страны. Латвия требует, чтобы они покинули территорию государства.

Россиянам присылали письма с просьбой покинуть страну. Более 3 тысяч российских граждан получили специальные письма-предупреждения, что у них заканчивается вид на жительство. Если они не подавали заявку на сдачу языкового экзамена, их просят покинуть страну.