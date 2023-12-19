Соответствующее заявление сделала руководитель Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе. Она отметила, что более 15 000 россиян подались на постоянное разрешение на проживание, а почти 3000 — на временное.

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Можно остаться, если сдать экзамен по языку

Однако не все граждане России, желающие остаться в Латвии, выполнили необходимые условия. Это пока не окончательные цифры, ведь россияне продолжают подавать документы.

Более 1000 человек подлежат выселению. Мы видим, что есть много опоздавших, кто все еще пытается разобраться, подать документы на временное разрешение, но, к сожалению, мы должны сказать им, что они должны уехать, потому что они не подпадают под ни один пункт закона,

– сказала Майра Розе.

Латвия изменила условия для россиян и белорусов

Напомним, Сейм Латвии в сентябре 2022 года изменил порядок продления временного проживания в стране для граждан России и Белоруссии. Латвия отозвала все их виды на жительство, выданные ранее. А чтобы продлить их, граждан России обязали сдавать экзамен по латышскому языку и получать специальный сертификат. Это нужно успеть сделать до окончания действия разрешения на проживание.

Поправки коснулись примерно 25 тысяч проживающих в Латвии россиян. Большинство из тех, кто регистрируется на языковой экзамен, с ним не справляются.

Россиянам присылали письма с просьбой уехать. Более 3 тысяч российских граждан получили специальные письма-предупреждения, что у них заканчивается вид на жительство. Если они не подавали заявку на сдачу языкового экзамена, их просят покинуть страну.