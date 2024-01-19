Дело в том, что россияне не выполнили требования закона об иммиграции, не сдали экзамен на знание государственного языка и не подали заявление на получение другого вида разрешения на проживание.

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В Латвии депортируют россиян

По словам председателя Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Майры Розе, затем посылается информация в Государственную пограничную службу, чтобы они проверили последнее задекларированное место жительства: находится ли человек там или нет. Если человек находится в задекларированном месте жительства – получит предписание на выезд.

Граждане России, до сих пор не пытавшиеся урегулировать свой правовой статус, могут также подать заявление на получение другого типа вида на жительство, например, на основании брака или воссоединения семьи.

Мы сейчас говорим только о добровольном выезде. Это означает, что любому человеку должно быть предоставлено право уехать добровольно с самого начала. Кроме случаев, когда это в интересах национальной безопасности. Если человек ничего не делает и не оспаривает, то может быть и принудительная депортация,

– сказала Розе.

Решение о принудительной депортации было принято в отношении двух россиян. Большинство российских граждан урегулировали свой статус, сдав языковой тест, подав заявление на другой вид пребывания в стране или уехав.

Принудительно также будут провожать

Глава комитета по вопросам гражданства, миграции и социальной сплоченности латвийского Сейма Гунарс Кутрис заявил, что "принудительная депортация, безусловно, будет".

Управление по делам гражданства и миграции предполагает, что некоторые из этих 985 подлежащих депортации лиц могли уже уехать из Латвии.

Напомним, в декабре 2023 года власти Латвии уже сообщали, что более 1 000 граждан России могут вскоре выселиться из страны. Латвия требует, чтобы они покинули территорию государства.

Россиянам присылали письма с просьбой уехать. Более 3 тысяч российских граждан получили специальные письма-предупреждения, что у них заканчивается вид на жительство. Если они не подавали заявку на сдачу языкового экзамена, их просят покинуть страну.