Подорож Європою від 11 євро: популярний лоукостер розпродає квитки з прикордонних аеропортів

Бюджетна авіакомпанія Wizz Air оголосила швидкий розпродаж квитків на європейські напрямки. Чимало рейсів доступні з прикордонних з Україною аеропортів.

Вартість перельоту стартує від 11 євро. Розпродаж акційних квитків від Wizz Air триватиме до кінця доби 18 січня. Куди можна полетіти зі зручних для українців аеропортів — дізнаєтесь далі.

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Деталі акційних маршрутів

Акція угорського лоукостера поширюється на чимало маршрутів. Рейси зі знижкою доступні у період з 1 квітня до 30 червня. У вартість квитка вже входить одна позиція ручної поклажі, максимальні розміри якої 40x30x20 сантиметрів. За кожну одиницю зареєстрованого багажу та додаткову ручну валізу потрібно буде доплатити.

Українців можуть зацікавити рейси із сусідніх аеропортів Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.

Зручні й доступні маршрути для пасажирів з України:

Варшава – Осло – від 11 євро;

Катовіце – Дортмунд – від 14 євро;

Люблін – Лондон – від 14 євро;

Краків – Бірмінгем – від 14 євро;

Жешув – Рим – від 30 євро;

Сучава – Мілан – від 17 євро;

Бухарест – Венеція – від 16 євро;

Клуж – Нюрнберг – від 17 євро;

Ясси – Берлін – від 21 євро;

Братислава – Скоп'є – від 15 євро;

Кошице – Лондон – від 20 євро;

Дебрецен – Ларнака – від 20 євро;

Будапешт – Подгориця – від 15 євро.

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